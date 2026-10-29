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США заявили о потенциале сотрудничества с Южной Кореей по обогащению урана
США видят потенциал для сотрудничества с Южной Кореей в области ядерного топливного цикла, включая обогащение урана и переработку отработавшего топлива, заявил американский правительственный чиновник.
«Я думаю, что по всем направлениям у нас есть возможности для сотрудничества с каждой страной в отношении обогащения, переработки», – заявил чиновник во время брифинга в Сеуле. Он отметил, что обе страны проводили совместные исследования топливного цикла в течение длительного периода, передает Yonhap.
По его словам, такое сотрудничество потребует дальнейших обсуждений в рамках соглашения стран о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. В настоящее время Южной Корее необходимо согласие США на обогащение урана и переработку отработавшего ядерного топлива, подпадающего под действие договора.
Американский чиновник подчеркнул цель США по увеличению мощности ядерной энергетики в четыре раза до 400 гигаватт к 2050 году за счет развертывания передовых реакторов, малых модульных реакторов и крупных обычных станций, а также импульс, созданный стремлением президента Дональда Трампа к расширению ядерной энергетики. США инвестировали около 3 млрд долларов в мощности по обогащению урана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.
В апреле министерство промышленности и торговли Республики Корея договорилось с альтернативными поставщиками о предоставлении 50 млн баррелей нефти.