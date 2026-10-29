США заявили о потенциале сотрудничества с Южной Кореей по обогащению урана

Tекст: Вера Басилая

«Я думаю, что по всем направлениям у нас есть возможности для сотрудничества с каждой страной в отношении обогащения, переработки», – заявил чиновник во время брифинга в Сеуле. Он отметил, что обе страны проводили совместные исследования топливного цикла в течение длительного периода, передает Yonhap.

По его словам, такое сотрудничество потребует дальнейших обсуждений в рамках соглашения стран о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. В настоящее время Южной Корее необходимо согласие США на обогащение урана и переработку отработавшего ядерного топлива, подпадающего под действие договора.

Американский чиновник подчеркнул цель США по увеличению мощности ядерной энергетики в четыре раза до 400 гигаватт к 2050 году за счет развертывания передовых реакторов, малых модульных реакторов и крупных обычных станций, а также импульс, созданный стремлением президента Дональда Трампа к расширению ядерной энергетики. США инвестировали около 3 млрд долларов в мощности по обогащению урана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

В апреле министерство промышленности и торговли Республики Корея договорилось с альтернативными поставщиками о предоставлении 50 млн баррелей нефти.