Брянскую область атаковали по-басаевски

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2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:09  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле imago images/Global Look Press
Французский лидер Эммануэль Макрон отправился с масштабным визитом в ряд африканских стран – уже второй раз за последние полгода. Визит этот происходит на фоне публичных унижений, которым африканцы прямо сейчас подвергают Францию, и под стоны французских политиков о «российском империализме». Происходящее действительно имеет к России прямое отношение. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...
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Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...
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Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
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Авиация ЕС запросила пощады

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Британия завершила «сосисочную войну»

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

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    Брянскую область атаковали по-басаевски

    Неовласовцы атаковали Брянскую область
    		  
    2 марта 2023, 17:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Несколько групп украинских боевиков атаковали Брянскую область. Их вылазку президент России квалифицировал как теракт. Террористы представились «Русским добровольческим корпусом», который тесно сотрудничает с ВСУ и местной разведкой. Что известно об этой организации и почему ее действия похожи на вылазки террористов на Северном Кавказе?

    В четверг стало известно о проникновении на территорию Брянской области диверсионно-разведывательной группы. Как уточнили в ФСБ, в Климовском районе региона проводится операция. В силовых структурах также сообщали, что боевики атаковали сразу два села – Любечане и Сушаны.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянской области терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним», – отметил президент.

    Как сообщили в силовых структурах, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками». По предварительным данным сообщалось, что в заложниках могут находиться до шести человек. Однако позже власти Брянской области опровергли данные о взятии заложников украинскими диверсантами в селе Сушаны, сообщает RT.

    Позднее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Климовском районе ведется разминирование, на месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа. В ФСБ подчеркнули, что ситуация в населенных пунктах района находится под контролем правоохранителей, проводится проверка и осмотр местности.

    В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал:

    «Зеленский идет по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам».

    Он также добавил, что «в Крыму принимаются необходимые меры безопасности, наши силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз».

    Аналогию с террористом Шамилем Басаевым, взявшим ответственность за захват детей в Беслане, провел в своем Telegram-канале и военкор Александр Коц, напомнив заявление боевика: «Сегодня мы воюем не против русского народа, а против русизма. Мы воюем не для того, чтобы убивать людей, а для того, чтобы отстоять свою свободу».

    Он также отметил, что «у таких преступлений не должно быть срока давности». «И ни один виновный не должен уйти от ответственности. Как это было с организаторами захвата роддома в Буденновске, театрального центра на Дубровке или школы в Беслане», – подчеркнул Коц.

    Басаевская тактика

    По мнению экспертов, подобные вылазки отчетливо напоминают тактику действий террористов в 90-е годы. Например, летом 1995 года один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев принял решение провести террористический рейд по российской территории Северного Кавказа. Целью рейда было устрашение населения и создание благоприятного фона для переговоров о выводе российских войск из Чечни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 июня 1995 года 160 боевиков на нескольких КамАЗах выехали из Чечни через Ставропольский край. Несмотря на эффект неожиданности, боевикам не удалось с ходу захватить здание городского РОВД города Буденновска, сотрудники которого проявили исключительное мужество. Получив отпор, террористы стали убивать людей на улицах и захватывать заложников.

    В конце концов они добрались до горбольницы, которую заминировали. Позднее Басаев в интервью дружественным журналистам говорил, что якобы целью рейда был вертолетный полк, расквартированный на аэродроме Буденновска, но боевики даже не сделали попытки атаковать гарнизон, а сразу захватили больницу, убив по дороге к ней на улицах города около 100 гражданских.

    Попытка штурма силами группы «Альфа» не удалась. Боевики использовали заложников в качестве живого щита, вплоть до выставления в окнах беременных женщин из родильного отделения. Никто не стал брать на себя ответственность за штурм здания в таких условиях, тем более что уже было известно о гибели минимум 30 заложников из числа пациентов. В итоге Басаев добился своего. Путем шантажа он выторговал себе возвращение в Чечню, хотя силовики до последнего пытались организовать штурм колонны на марше.

    Через короткое время повторить трюк Басаева решил террорист Салман Радуев. 6 января 1996 года отряд террористов численностью 256 человек атаковал вертолетную базу на окраине дагестанского города Кизляра. Буденновская история повторилась почти до мелочей. Вертолетчики отбили атаку террористов. Боевики отступили в город и захватили сперва роддом, а затем местную больницу.

    На переговоры с федеральными войсками радуевцы не шли, на связь не выходили, каких-либо требований не выдвигали. Согласился Радуев поговорить только с руководством Дагестана. По результатам этих переговоров террористы, прихватив около сотни заложников, покинули Кизляр и двинулись на КамАЗах колонной в сторону Чечни.

    Федеральные власти тем не менее не собирались отпускать Радуева в Чечню, как до этого Басаева из Буденновска. На границе террористы были остановлены огнем вертолетов и загнаны в село Первомайское. Осада села федеральными силами длилась с 10 по 19 января, затем начался штурм. В итоге только небольшая группа боевиков во главе с Радуевым прорвалась в сторону Чечни. Повторить успех Басаева боевикам не удалось в основном из-за решительности российских военных, усвоивших печальные уроки «переговоров» с террористами.

    Неовласовцы на службе ГУР МО Украины

    Между тем, юрист и член ОП России Илья Ремесло обратил внимание на тот факт, что диверсанты представились участниками так называемого Русского добровольческого корпуса. «По всей видимости, это одно из подразделений ГУР МО Украины. На их страницах в Сети полно информации о совместных вылазках и прочих мероприятиях. Это реально существующая организация в составе украинских вооруженных сил. Они причастны ко многим террористическим акциям», – рассказал он.

    «В Сети также можно найти интервью лидера «РДК» для одного из СМИ-иноагентов, которое отрабатывает иностранные гранты и делает всякие псевдорасследования. В публикации сказано, что с лета 2022 года корпус осуществляет свою деятельность как одно из подразделений ВСУ. Тем самым они сами себя выдали», – добавил собеседник.

    «Вместе с тем, поизучав информацию об этом корпусе, становится понятным, что члены бандформирования являются «власовцами».

    Кроме того, в их рядах много бывших граждан России, которые перебрались на Украину, а также последователей нациста Тесака, то есть Максима Марцинкевича», – отмечает Ремесло.

    По некоторым данным, лидером «Русского добровольческого корпуса» является уроженец Москвы Денис Никитин. Он принадлежал к среде ультрас, с 2017 года живет на Украине. В одном из интервью он отметил, что в корпусе нет пленных, он состоит только из эмигрантов.

    «Все договорились, что в плен никто из нас сдаваться не будет. У каждого есть граната на поясе. Договорились, что кладем ее под подбородок и увидимся уже в Валгалле. Понимаем, что мы – «власовцы», «изменники», «перебежчики», – добавлял Никитин. Кроме того, корпус использует символику власовских коллаборантов времен ВОВ и позиционирует себя как последователей «Белой идеи».

    Укрепление границы

    По мнению ветерана ФСБ и подразделения «Альфа» Виталия Демидкина, «вдоль пограничной заставы есть определенная территория, которая контролируется не только камерами, но и сотрудниками погранслужбы». «Отряды выставлены на дистанции 50–200 километров в зависимости от зоны границы», – пояснил Демидкин.

    «Они обязаны проводить регулярный осмотр рубежей. Кроме того, на приграничных территориях есть контрольно-следовая полоса, на ней отпечатываются следы тех, кто пересекает границу в неположенном месте», – объясняет собеседник.

    «Данные о том, что перед непосредственным проникновением ДРГ были выведены из строя камеры наблюдения, выглядят достаточно правдоподобными. Некоторое время назад сообщалось, что близ этих территорий активно летали украинские дроны. Вероятно, они и отключили устройства», – предполагает эксперт.

    «Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь.

    К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает собеседник.

    «Так или иначе, основная цель этого проникновения – дестабилизация. Вылазка направлена на то, чтобы пустить пыль в глаза Западу. Украина пытается показать, что может свободно пересекать российскую границу», – отметил Демидкин.

    Давление на Черниговскую область

    «Украинская ДРГ пыталась прощупать нашу границу, вскрыть возможные бреши в обороне и посмотреть на нашу реакцию. Обращает на себя внимание и видео, которое появилось в Сети от лица диверсантов. Эти неовласовцы в своей риторике и действиях схожи с террористом Шамилем Басаевым. Он тоже говорил, что не борется с российским народом», – в свою очередь обратил внимание Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вероятно, подобная вылазка потребует от нас ответных действий, включая усиление давления на противника в районах Черниговской области. Но здесь необходимо исходить из военной целесообразности. Важно, чтобы наши действия показали реальный военный результат», – заметил собеседник.
     
     
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