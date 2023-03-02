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Путин назвал терактом атаку в Брянской области
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Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.
На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
Ветеран «Альфы» назвал три вероятные фазы операции против украинской ДРГ в Брянской области
Ветеран «Альфы» Демидкин: Участники украинской ДРГ в Брянской области обрекли себя на неминуемое уничтожение
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Очевидно, что теперь России придется задуматься об ужесточении контроля за прифронтовыми территориями. Сейчас же украинская ДРГ обрекла себя на неминуемое уничтожение, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.
«Вдоль пограничной заставы есть определенная территория, которая контролируется не только камерами, но и сотрудниками погранслужбы. Отряды выставлены на дистанции в 50–200 километров в зависимости от зоны границы», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Они обязаны проводить регулярный осмотр рубежей. Кроме того, на приграничных территориях есть контрольно-следовая полоса, на ней отпечатываются следы тех, кто пересекает границу в неположенном месте», – объясняет собеседник.
«Данные о том, что перед непосредственным проникновением ДРГ были выведены из строя камеры наблюдения, выглядят достаточно правдоподобными. Некоторое время назад сообщалось, что близ этих территорий активно летали украинские дроны. Вероятно, они и отключили устройства», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь. К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает собеседник.
«Пока нет точных данных о численности ДРГ. Но если брать порядок в 40 человек, то существуют отработанные механизмы по противодействию. Алгоритм состоит из трех компонентов: блокировка нежелательных элементов, попытка переговоров, особенно при наличии заложников, а затем – уничтожение», – указывает он.
«Это три постулата, но у каждого из них есть огромное число нюансов и тонкостей. И зачастую действовать приходится не столько в рамках четкого алгоритма, сколько в зависимости от ситуации. Если информация о заложниках подтвердится, это серьезно усложнит процесс ликвидации противника», – замечает эксперт.
«Так или иначе, основная цель этого проникновения – дестабилизация. Вылазка направлена на то, чтобы пустить пыль в глаза Западу. Украина пытается показать, что может свободно пересекать российскую границу, когда заблагорассудится. Но де-факто участники ДРГ обрекли себя на неминуемое уничтожение», – заключил Демидкин.
Ранее стало известно, что на граничащую с Украиной территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Как уточнили в ФСБ, сейчас в Климовском районе региона проводится операция. Диверсанты вооружены. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соответствующие ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, необходимо выяснить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
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Эксперт объяснил появление излишков электроэнергии у Украины
Экономист Лизан: Украина может экспортировать энергию в ЕС только ночью
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Желание Украины экспортировать электроэнергию вызвано образовавшимся профицитом в сложившихся условиях, а не тем, что они обеспечили уже всех граждан энергоресурсами и починили все объекты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии в Евросоюз.
«Последние несколько недель у Украины действительно отмечается профицит электроэнергии. В основном это вызвано снижением потребления населением. Кроме того, Киев на всю использует мощности гидроэлектростанций Днепровского каскада», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«За счет половодья поступает достаточно много воды, которую они сбрасывают через ГЭС по Днепру, и, кстати, нам приходится тоже ее сбрасывать через дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого Киев часто заявляет о виновности России в уничтожении экосистемы Днепра и попытках их затопить. Хотя все выглядит ровно наоборот», – отметил он.
«Вместе с тем, когда закончится половодье или если вдруг вернутся сильные морозы, у них может вновь наблюдаться дефицит. Кстати, в последнее время у Украины еще на всю раскочегарено производство атомной электроэнергии», – добавил экономист.
«Если перестанет работать хотя бы один блок на Южно-Украинской или на Хмельницкой АЭС – это тоже может стать проблемой и вызвать дефицит ресурсов. Другими словами: возникший профицит появился не из-за того, что Украина отремонтировала все объекты энергетической инфраструктуры и обеспечила всех граждан энергией. Просто в текущих условиях и при существующей ограниченной нагрузке на энергосети есть излишки ресурса. Именно его они и планируют экспортировать», – отметил он.
«Еще весной-летом Киев планировал, что электроэнергия станет вторым экспортным товаром после зерна. С начала лета по октябрь Украина экспортировала в Евросоюз порядка 300 мегаватт в сутки», – напомнил экономист.
«Сейчас, скорее всего, речь может идти об экспорте в ночное время, когда пик потребления спадает, и у Украины высвобождается какая-то часть электричества. Поскольку атомные реакторы вырабатывают свой продукт стабильно и маневрировать выработкой нельзя, у них появляются избытки, которые можно ночью отправлять в ЕС, а днем примерно столько же получать обратно», – полагает Лизан.
«Вместе с тем, как мне кажется, заявление об экспорте электроэнергии может носить еще и политический характер. Мол, «вот как у нас все хорошо». Однако парочка «Гераней» или десяток крылатых ракет могут вновь сократить возможности для экспорта», – отметил собеседник.
«При этом сравнивать объемы экспорта электроэнергии с Украины до начала СВО и сейчас невозможно, поскольку эти данные были засекречены под предлогом военной тайны. До осени они еще публиковались на сайте Европейской энергосистемы, с которой синхронизирована компания «Укрэнерго». Однако с ноября и они не публикуют сведения. Поэтому сегодня мы не знаем, сколько энергии Украина производит и потребляет», – заключил он.
Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии, об этом сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко. По его словам, данное решение активно обсуждается в последние дни, однако правительство сохраняет принципиальную позицию о необходимости первоначального обеспечения бесперебойной подачи энергии для внутреннего потребителя.
Он подчеркнул, что устранить имеющиеся проблемы в работе системы можно будет в течение одной недели, передает РБК. Тем не менее еще в середине февраля глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл ситуацию «шаткой» в связи с повреждением практически всех электростанций в стране.
Напомним, удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Так, 10 февраля Министерство обороны России отчиталось о поражении критических объектов энергетики страны. Позже была совершена атака на предприятия, обеспечивающие ВСУ топливом и боеприпасами.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема Украины по-прежнему испытывает сильный дефицит. По его мнению, восстановить объекты инфраструктуры будет невероятно трудно.
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Боец ВСУ: Украина теряет минимум роту за день в боях за Артемовск
Украинский военный, находящийся в Артемовске (украинское название Бахмут), рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день, сообщает интернет-издание «Страна.ua», которое опубликовало видеообращение украинских военных, удерживающих Артемовск.
Он рассказал, что Артемовск стал «каким-то идолом», при этом в городе «рота живет одну ночь». В связи с этим военный считает, что нужно подготовить позиции и немного «откатываться назад», передает РИА «Новости».
«Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», – говорит военнослужащий на видео, которое записал украинский командир с позывным «Мадьяр».
Другой военный заявил, что остается оптимистом и верит, что «город украинская сторона не сдаст».
Напомним, ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, заявил советник украинского президента Александр Роднянский.
Ракета ПВО Украины упала на жилой дом в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о жертвах из-за падения ракеты ПВО ВСУ на жилой дом в Запорожье
В Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил на канале «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, инцидент произошел, когда российские военные «отрабатывали» по военным объектам ВСУ, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. В данный момент разбирают завалы, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что, охраняя военные объекты, киевский режим сбивает ракеты над жилыми домами, не жалея запорожцев.
По его информации, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали.
Рогов отметил, что в доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир.
Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области
Прибывшая на территорию Климовского района Брянской области украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, погиб человек, ранен ребенок, сообщает глава региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он указал, что диверсанты проникли в село Любечане, где обстреляли движущийся автомобиль. Погиб один человек, ранен десятилетний ребенок, он доставлен в больницу, получает необходимую помощь.
Другая атака была совершена ВСУ на Климовский район в селе Сушаны, где в связи со сбросом украинского беспилотника загорелся жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, повреждены два домовладения.
По информации главы региона, на месте работают российские военные для ликвидации диверсионной группы.
Будапешт предложил вернуть права национальных меньшинств на Украине
Будапешт предложил вернуть действовавшие до 2015 года права нацменьшинств на Украине
Власти Венгрии хотят, чтобы на территории Украины снова начали действовать права нацменьшинств, действовавшие до 2015 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, сейчас на Украине систематически нарушаются права национальных меньшинств на фоне принятых после 2014 года законов, что привело к ущемлению прав венгерского сообщества, передает ТАСС.
Сейчас же ситуация стала неприемлемой, добавил Сийярто, попросив Киев вернуть эти права.
Напомним, ранее власти Венгрии возмутились из-за массовой мобилизации в Закарпатье, где также проживают венгры.
На Украине задумались о возобновлении экспорта электроэнергии
В «Укрэнерго» допустили возможность возобновления экспорта электроэнергии
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Украина рассматривает возможность возобновления экспорта электроэнергии, сообщил советник премьера Украины, член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.
По его словам, такое решение активно обсуждалось в последние дни. Правительство Украины считает, что открытие экспорта должно быть синхронизировано с бесперебойной и безусловной подачей электроэнергии внутреннему потребителю, передает РИА «Новости».
Бойко пояснил, что это станет возможным при устранении всех проблем в работе энергосистемы. По его мнению, это произойдет в ближайшую неделю, и открытие экспорта будет привязано к прекращению ограничений для граждан.
При этом в «Укрэнерго» добавили, что мощности компании полностью покрывают потребность в электричестве на Украине. Дефицит мощности в энергосистеме страны отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется.
Сейчас на Украине работают все виды электростанций. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов.
Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.
Ходорковский попросил Лондон снять санкции с Тинькова
Михаил Ходорковский (внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов) обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить предпринимателя Олега Тинькова из санкционного списка, об этом пишет агентство Bloomberg.
По словам Ходорковского, Тиньков публично осудил СВО России на Украине и отказался от российского гражданства, поэтому заслуживает снятия санкционных ограничений.
«Я считаю, что решение о введении против него санкций было неправильным. Снятие санкций должно быть очень четко увязано с общественным отстранением от этого режима», – приводит Bloomberg слова Ходорковского.
Кроме того, сам Тиньков обратился в МИД Британии с просьбой исключить его из антироссийского санкционного списка.
«Снятие с меня санкций было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян», – цитирует Тинькова агентство.
Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против России в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.
СБУ устроила массовые облавы в Запорожье
Рогов: Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, четыре последних дня в городе Запорожье идут массовые облавы, людей задерживают за посты в соцсетях, в которых они задают вопросы, почему война началась еще в 2014 году, всех задержанных объявили «агентами Кремля», передает РИА «Новости».
По его словам, киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться.
Ранее Рогов рассказал, что взрывы прогремели в ночь на четверг на военных объектах украинских военных в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Американского журналиста внесли в базу «Миротворца» за посещение Крыма
Журналиста NBC внесли в базу сайта «Миротворец» после посещения Крыма
Журналист американского NBC News Кир Симмонс попал в базу украинского ресурса «Миротворец» после посещения Крыма за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Репортера обвиняют в «сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», передает РИА «Новости».
Также в карточке Симмонса на сайте «Миротворцы» говорится, что он якобы участвует в пропагандистских мероприятиях России против Украины.
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что журналисту теперь грозит запрет на въезд в страну.
Напомним, журналист NBC посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны «очень обеспокоены» сюжетом американской телекомпании NBC.
В Киеве решили переименовать музей Пушкина
В Киеве власти решили переименовать музей Пушкина
Киевский музей Пушкина решено переименовать в «Усадьбу на Кудрявке», сообщили в городской военной администрации.
Также будут изменены названия филиалов этого заведения культуры. Так, Музейно-выставочный центр современного искусства станет просто Музейно-выставочным центром, передает ТАСС.
Напомним, ранее в центре Киева снесли памятник русскому поэту в рамках «войны с памятниками». Его назвали символом «русского мира». Всего за прошлый год было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, девять – Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.
Бербок предложила Украине решать самой вопрос о включении Крыма в «мирное соглашение»
Германия предложила оставить за Украиной решение вопроса о включении Крыма в «мирное соглашение»
Украине надо дать возможность самостоятельно решать, должно ли обязательное условие по Крыму быть включено в «мирное соглашение», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, «хорошо известно: Украине также принадлежит Крым», и именно поэтому в 2014 году были введены санкции против России, сообщает РИА «Новости».
Немецкий министр подчеркнула, что украинская сторона должна сама решать, на каких условиях можно заключить «мирное соглашение».
Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, подготовкой военных к захвату Крыма».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму лишь при одном обстоятельстве: на подписании капитуляции.
Рогов: Жители Запорожья оказались в заложниках у украинской ПВО
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В жилой дом в Запорожье прилетела ракета по вине некорректной работы украинской ПВО. Кроме того, силовики всеми способами запугивают население города, чтобы люди не высказывали свое недовольство действиями властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку в Запорожье.
«Сегодня ночью был зафиксирован обстрел военных объектов ВСУ в городе Запорожье. А объекты ПВО Украины находятся на достаточно большом отдалении от линии боевого соприкосновения – на севере города и острове Хортица. Руководству Украины абсолютно наплевать на то, что это создает большую угрозу мирным жителям», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вообще, наш регион всегда был одним из изгоев в семье «мачехи Украины». И сегодня власти Украины не считают запорожцев своими. Жители города по сути стали заложниками, в том числе из-за некорректной работы ПВО по гражданским объектам», – отметил собеседник.
«Это уже далеко не первый случай, когда украинская ПВО, сбивая ракету с военной цели, отправляет ее в жилые дома. Кроме того, украинские власти еще и устраивали намеренные провокации, обстреливая мирные кварталы и выдавая это все за работу ВС РФ», – рассказал он.
«На самом же деле, когда российские ракеты не сбиваются ВСУ, то они поражают только военные объекты, отклонение от заданной цели может быть всего несколько метров. А когда в дело вступает украинская ПВО – ракеты прилетают по жилым домам», – добавил он.
«Сейчас украинские власти понимают, что Запорожье рано или поздно им придется оставить. И они начинают к этому готовиться, намеренно превращая его в руины, подвергая жителей страданиям», – акцентировал Рогов.
«В городе регулярно происходят облавы на местных жителей и репрессии. Отправить за решетку сейчас могут даже за лайк на пост в социальных сетях восьмилетней давности, не говоря уже о более свежих публикациях. Людей кошмарят для того, чтобы они боялись и не высказывали свое недовольство действующей украинской властью», – рассказал он.
«Мне известно уже больше двух десятков адресов, по которым СБУ проводили обыски и аресты простых людей. Силовики бездумно и абсолютно безнаказанно запугивают, терроризируют людей. Все это делается ради того, чтобы население не говорило о безобразиях и беззаконии, которые творятся в городе», – добавил собеседник.
«Конечно, из-за всего происходящего есть много желающих уехать из Запорожья в Россию, но прямого сообщения сейчас нет. Поэтому сделать это очень сложно и дорого. Люди добираются к нам и через Европу, и даже через Турцию и Эмираты», – отметил Рогов.
«Есть частные перевозчики, которые из Запорожья везут в Мелитополь или Васильевку. Расценки на такие услуги начинаются от 500 долларов с человека. А стоимость выезда тех, кто под мобилизацией, составляет до 10 тыс. долларов. Это просто немыслимые деньги для простых людей», – заключил он.
Минувшей ночью ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил на канале «Соловьев Live» Рогов.
По его словам, инцидент произошел, когда российские военные «отрабатывали» по военным объектам ВСУ, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. В данный момент разбирают завалы. Рогов добавил, что, охраняя военные объекты, киевский режим сбивает ракеты над жилыми домами, не жалея запорожцев.
По его информации, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали. Рогов отметил, что в доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир.
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Глава бундесвера: У Германии нет боеспособной армии для защиты страны
Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отсутствии боеспособной армии для защиты страны
Бундесвер не сможет защитить Германию, если будет введено военное положение, так как у него слабая материальная база и недостаточно персонала, заявил министр обороны страны Борис Писториус.
По его словам, у Германии нет вооруженных сил, которые обороноспособны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что страна должна вложить большие средства в модернизацию армии, так как Германия имеет обязательства перед другими членами НАТО. Пробелы необходимо заполнять, возникшие за последние 30 лет, отметил политик.
Среди недостатков были названы нехватка квалифицированного персонала, техники и вооружения, все это необходимо пополнять после отправок на Украину.
Ранее сообщалось, что Германия поставила на Украину две системы ПВО – Skynex и Skyranger, оставив небо Берлина без защиты.
Российские войска за сутки уничтожили 640 украинских военных
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В последние сутки российские военные на шести направлениях уничтожили более 600 украинских военных, сообщили в Министерстве обороны России в четверг.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск артиллерией, авиацией, тяжелыми огнеметами поразила противника у населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Ольшана (Харьковская область), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На этом направлении уничтожено более 50 украинских военных и два автомобиля. У поселка Красное Первое (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила ВСУ у поселков Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР), уничтожено до 160 украинских военных, семь боевых бронированных машин, САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении уничтожено порядка 270 украинских военных, шесть БМП, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. У Авдеевки (ДНР) уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ у города Угледар (ДНР), Малая Малая Токмачка и Каменское (Запорожская область). На этих направлениях украинская сторона потеряла до 80 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Херсонском направлении уничтожено до 80 украинских военных, 30 автомобилей, гаубицу «Мста-Б», у поселка Токаревка (Херсонская область) уничтожен склад с боеприпасами 123-й бригады теробороны.
В прошлые сутки российские военные поразили три украинские ДРГ у Новоселовского в ЛНР и Тимковки в Харьковской области.