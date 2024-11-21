Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.5 комментариев
Захарова обвинила Пентагон в спешной передаче военной помощи Киеву
Захарова: Вашингтон «скребет по сусекам», собирая деньги на боевые действия на Украине
Перед инаугурацией нового президента США, Вашингтон, по словам официальногой представителя МИД Марии Захаровой, активно ищет средства для продолжения поддержки Украины в 2025 году, связывая это с возможными финансовыми интересами семьи Байденов.
По ее словам, Вашингтон активно ищет финансовые ресурсы для поддержки боевых действий на Украине в 2025 году, сообщает ТАСС. Захарова добавила, что перед инаугурацией нового президента США Дональда Трампа, Пентагон стремится передать Киеву оставшиеся объемы военной помощи.
Кроме того, Захарова высказала мнение, что у администрации США есть финансовые интересы на Украине, которые могут иметь коррупционную составляющую. Она предположила, что значительные объемы финансовой помощи могут оседать на счетах американских граждан, которые принимают решения о такой поддержке. По ее словам, это может быть связано с личными интересами семьи Байденов.
Также Захарова подчеркнула, что эти обстоятельства подтверждают необходимость продолжения российской специальной военной операции. Она напомнила, что цели денацификации и демилитаризации Украины, а также устранения от нее угроз, обозначенные российским руководством, остаются актуальными и будут достигнуты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский предложил США начать разрабатывать энергетические ресурсы в зонах, которые находятся под контролем России. Также сообщалось, что Зеленский разработал «план победы», ориентированный на приход Дональда Трампа к власти.