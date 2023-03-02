Юрист: Брянскую область атаковали неовласовцы

Юрист Ремесло: Диверсанты, напавшие на Брянскую область, подконтрольны ГУР МО Украины

Устроившие диверсию в Брянской области являются последователями власовцев. Так называемый «Русский Добровольческий Корпус» выдал сам себя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал юрист Илья Ремесло, комментируя информацию о причастности «Русского Добровольческого Корпуса» к диверсии в Брянской области.

«По всей видимости, так называемый «Русский Добровольческий Корпус» – это одно из подразделений ГУР МО Украины. На их страницах в Сети полно информации о совместных вылазках и прочих мероприятиях. Это реально существующая организация в составе украинских вооруженных сил. Они причастны ко многим террористическим акциям», – рассказал юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло.

«В Сети также можно найти интервью лидера «РДК» для одного из СМИ-иноагентов, которое отрабатывает иностранные гранты и делает всякие псевдорасследования. В публикации сказано, что с лета 2022 года корпус осуществляет свою деятельность как одно из подразделений ВСУ. Тем самым они сами себя выдали», – добавил собеседник.

«Вместе с тем, поизучав информацию об этом корпусе, становится понятным, что члены бандформирования являются «власовцами». Кроме того, в их рядах много бывших граждан России, которые перебрались на Украину, а также последователей нациста Тесака, то есть Максима Марцинкевича», – отмечает Ремесло.

По некоторым данным, лидером «Русского Добровольческого Корпуса» является уроженец Москвы Денис Никитин. Он принадлежал к среде ультрас, с 2017 года живет на Украине. В одном из интервью он отметил, что в корпусе нет пленных, он состоит только из эмигрантов.

«Все договорились, что в плен никто из нас сдаваться не будет. У каждого есть граната на поясе. Договорились, что кладем ее под подбородок и увидимся уже в Валгалле. Понимаем, что мы – «власовцы», «изменники», «перебежчики». В плену это пытки, видео и унижение. Потому мы для себя все решили», – добавлял он. Кроме того, корпус использует символику власовских коллаборантов времен ВОВ и позиционирует себя как последователей «Белой идеи».

На этом фоне военкор Александр Коц в своем Telegram-канале проводит аналогию с террористом Шамилем Басаевым, взявшим ответственность за захват детей в Беслане: «Сегодня мы воюем не против русского народа, а против русизма. Мы воюем не для того, чтобы убивать людей, а для того, чтобы отстоять свою Свободу».

Как ранее стало известно, в четверг, на граничащую с Украиной территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Как уточнили в ФСБ, сейчас в Климовском районе региона проводится операция. Диверсанты вооружены. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.

В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соответствующие ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, необходимо выяснить, кто именно совершил диверсию.

Позже президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянске терактом.

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