Ветеран «Альфы» назвал три вероятные фазы операции против украинской ДРГ в Брянской области

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2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле imago images/Global Look Press
Французский лидер Эммануэль Макрон отправился с масштабным визитом в ряд африканских стран – уже второй за последние полгода. Визит этот происходит на фоне публичных унижений, которым африканцы прямо сейчас подвергают Францию, и под стоны французских политиков о «российском империализме». Происходящее действительно имеет к России прямое отношение. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...

Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

Британия завершила «сосисочную войну»

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Ветеран «Альфы» Демидкин: Участники украинской ДРГ в Брянской области обрекли себя на неминуемое уничтожение
    		    2 марта 2023, 14:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алёна Задорожная

    Очевидно, что теперь России придется задуматься об ужесточении контроля за прифронтовыми территориями. Сейчас же украинская ДРГ обрекла себя на неминуемое уничтожение, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.

    «Вдоль пограничной заставы есть определенная территория, которая контролируется не только камерами, но и сотрудниками погранслужбы. Отряды выставлены на дистанции в 50-200 километров в зависимости от зоны границы», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

    «Они обязаны проводить регулярный осмотр рубежей. Кроме того, на приграничных территориях есть контрольно-следовая полоса, на ней отпечатываются следы тех, кто пересекает границу в неположенном месте», – объясняет собеседник.

    «Данные о том, что перед непосредственным проникновением ДРГ были выведены из строя камеры наблюдения выглядят достаточно правдоподобными. Некоторое время назад сообщалось, что близ этих территорий активно летали украинские дроны. Вероятно, они и отключили устройства», – предполагает эксперт.

    «Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь. К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает собеседник.

    «Пока нет точных данных о численности ДРГ. Но если брать порядок в 40 человек, то существуют отработанные механизмы по противодействию. Алгоритм состоит из трех компонентов: блокировка нежелательных элементов, попытка переговоров, особенно при наличии заложников, а затем – уничтожение», – указывает он.

    «Это три постулата, но у каждого из них есть огромное число нюансов и тонкостей. И зачастую действовать приходится не столько в рамках четкого алгоритма, сколько в зависимости от ситуации. Если информация о заложниках подтвердится, это серьезно усложнит процесс ликвидации противника», – замечает эксперт.

    «Так или иначе, основная цель этого проникновения – дестабилизация. Вылазка направлена на то, чтобы пустить пыль в глаза Западу. Украина пытается показать, что может свободно пересекать российскую границу, когда заблагорассудится. Но де-факто участники ДРГ обрекли себя на неминуемое уничтожение», – заключил Демидкин.

    Ранее стало известно, что на граничащую с Украиной территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Как уточнили в ФСБ, сейчас в Климовском районе региона проводится операция. Диверсанты вооружены. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.

    В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соответствующие ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, необходимо выяснить, кто именно совершил диверсию.

    При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.

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    В ДНР назвали процент потерь в боеспособных подразделениях ВСУ под Артемовском
    Советник Пушилина: Подготовленные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов
    		    1 марта 2023, 17:24
    Фото: REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска (Бахмут) потеряли до 70% личного состава, сейчас их доукомплектовывают, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ уже потеряли до 70% личного состава, и их вывели на доукомплектование, и если Киев будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это опять будет тероборона, которую отправляют на убой, передает ТАСС.

    Советник врио главы ДНР также отметил грамотную работу российских сил на Артемовском направлении и выразил уверенность, что Артемовск в ближайшее время падет.

    Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.

    Напомним, украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».

    Коментарии (26)
    ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске
    		    2 марта 2023, 08:23
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Подразделения украинских военных в Артемовске в ДНР приняли друг друга за ВС России и устроили перестрелку, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в западной части города Артемовска неподалеку от детской больницы был зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов. При этом в данный момент российских военных в той части города нет, передает ТАСС.

    Ранее украинский боец, находящийся в Артемовске, рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день. Также украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».

    В США тем временем допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.

    Коментарии (12)
    Эксперт объяснил появление излишков электроэнергии у Украины
    Экономист Лизан: Украина может экспортировать энергию в ЕС только ночью
    		    1 марта 2023, 17:44
    Фото: ТАСС/Томко Сергей
    Текст: Дарья Волкова

    Желание Украины экспортировать электроэнергию вызвано образовавшимся профицитом в сложившихся условиях, а не тем, что они обеспечили уже всех граждан энергоресурсами и починили все объекты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии в Евросоюз.

    «Последние несколько недель у Украины действительно отмечается профицит электроэнергии. В основном это вызвано снижением потребления населением. Кроме того, Киев на всю использует мощности гидроэлектростанций Днепровского каскада», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «За счет половодья поступает достаточно много воды, которую они сбрасывают через ГЭС по Днепру, и, кстати, нам приходится тоже ее сбрасывать через дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого Киев часто заявляет о виновности России в уничтожении экосистемы Днепра и попытках их затопить. Хотя все выглядит ровно наоборот», – отметил он.

    «Вместе с тем, когда закончится половодье или если вдруг вернутся сильные морозы, у них может вновь наблюдаться дефицит. Кстати, в последнее время у Украины еще на всю раскочегарено производство атомной электроэнергии», – добавил экономист.

    «Если перестанет работать хотя бы один блок на Южно-Украинской или на Хмельницкой АЭС – это тоже может стать проблемой и вызвать дефицит ресурсов. Другими словами: возникший профицит появился не из-за того, что Украина отремонтировала все объекты энергетической инфраструктуры и обеспечила всех граждан энергией. Просто в текущих условиях и при существующей ограниченной нагрузке на энергосети есть излишки ресурса. Именно его они и планируют экспортировать», – отметил он.

    «Еще весной-летом Киев планировал, что электроэнергия станет вторым экспортным товаром после зерна. С начала лета по октябрь Украина экспортировала в Евросоюз порядка 300 мегаватт в сутки», – напомнил экономист.

    «Сейчас, скорее всего, речь может идти об экспорте в ночное время, когда пик потребления спадает, и у Украины высвобождается какая-то часть электричества. Поскольку атомные реакторы вырабатывают свой продукт стабильно и маневрировать выработкой нельзя, у них появляются избытки, которые можно ночью отправлять в ЕС, а днем примерно столько же получать обратно», – полагает Лизан.

    «Вместе с тем, как мне кажется, заявление об экспорте электроэнергии может носить еще и политический характер. Мол, «вот как у нас все хорошо». Однако парочка «Гераней» или десяток крылатых ракет могут вновь сократить возможности для экспорта», – отметил собеседник.

    «При этом сравнивать объемы экспорта электроэнергии с Украины до начала СВО и сейчас невозможно, поскольку эти данные были засекречены под предлогом военной тайны. До осени они еще публиковались на сайте Европейской энергосистемы, с которой синхронизирована компания «Укрэнерго». Однако с ноября и они не публикуют сведения. Поэтому сегодня мы не знаем, сколько энергии Украина производит и потребляет», – заключил он.

    Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии, об этом сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко. По его словам, данное решение активно обсуждается в последние дни, однако правительство сохраняет принципиальную позицию о необходимости первоначального обеспечения бесперебойной подачи энергии для внутреннего потребителя.

    Он подчеркнул, что устранить имеющиеся проблемы в работе системы можно будет в течение одной недели, передает РБК. Тем не менее еще в середине февраля глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл ситуацию «шаткой» в связи с повреждением практически всех электростанций в стране.

    Напомним, удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Так, 10 февраля Министерство обороны России отчиталось о поражении критических объектов энергетики страны. Позже была совершена атака на предприятия, обеспечивающие ВСУ топливом и боеприпасами.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема Украины по-прежнему испытывает сильный дефицит. По его мнению, восстановить объекты инфраструктуры будет невероятно трудно.

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    Коментарии (12)
    Боец ВСУ: Украина теряет минимум роту за день в боях за Артемовск

    2 марта 2023, 01:32

    Текст: Ольга Иванова

    Украинский военный, находящийся в Артемовске (украинское название Бахмут), рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день, сообщает интернет-издание «Страна.ua», которое опубликовало видеообращение украинских военных, удерживающих Артемовск.

    Он рассказал, что Артемовск стал «каким-то идолом», при этом в городе «рота живет одну ночь». В связи с этим военный считает, что нужно подготовить позиции и немного «откатываться назад», передает РИА «Новости».

    «Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон... За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит. Нужно подготовить позиции, откатиться, выровнять линию (фронта) и надеяться, ждать боеприпасов этих проклятых», – говорит военнослужащий на видео, которое записал украинский командир с позывным «Мадьяр».

    Другой военный заявил, что остается оптимистом и верит, что «город украинская сторона не сдаст».

    Напомним, ВСУ при необходимости могут «стратегически отступить» из Артемовска, заявил советник украинского президента Александр Роднянский.

    Коментарии (12)
    Ракета ПВО Украины упала на жилой дом в Запорожье
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о жертвах из-за падения ракеты ПВО ВСУ на жилой дом в Запорожье
    		    2 марта 2023, 10:49
    Фото: AP/TASS
    Текст: Александра Юдина

    В Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил на канале «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, инцидент произошел, когда российские военные «отрабатывали» по военным объектам ВСУ, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. В данный момент разбирают завалы, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что, охраняя военные объекты, киевский режим сбивает ракеты над жилыми домами, не жалея запорожцев.

    По его информации, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали.

    Рогов отметил, что в доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир.

    Коментарии (14)
    Будапешт предложил вернуть права национальных меньшинств на Украине
    Будапешт предложил вернуть действовавшие до 2015 года права нацменьшинств на Украине
    		    1 марта 2023, 16:28
    Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Венгрии хотят, чтобы на территории Украины снова начали действовать права нацменьшинств, действовавшие до 2015 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, сейчас на Украине систематически нарушаются права национальных меньшинств на фоне принятых после 2014 года законов, что привело к ущемлению прав венгерского сообщества, передает ТАСС.

    Сейчас же ситуация стала неприемлемой, добавил Сийярто, попросив Киев вернуть эти права.

    Напомним, ранее власти Венгрии возмутились из-за массовой мобилизации в Закарпатье, где также проживают венгры. 

    Коментарии (17)
    Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области
    		    2 марта 2023, 11:40
    Фото: Евгений Хажей/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Прибывшая на территорию Климовского района Брянской области украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, погиб человек, ранен ребенок, сообщает глава региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что диверсанты проникли в село Любечане, где обстреляли движущийся автомобиль. Погиб один человек, ранен десятилетний ребенок, он доставлен в больницу, получает необходимую помощь.

    Другая атака была совершена ВСУ на Климовский район в селе Сушаны, где в связи со сбросом украинского беспилотника загорелся жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, повреждены два домовладения.

    По информации главы региона, на месте работают российские военные для ликвидации диверсионной группы.

    Коментарии (27)
    На Украине задумались о возобновлении экспорта электроэнергии
    В «Укрэнерго» допустили возможность возобновления экспорта электроэнергии
    		    1 марта 2023, 16:20
    Фото: РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Украина рассматривает возможность возобновления экспорта электроэнергии, сообщил советник премьера Украины, член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.

    По его словам, такое решение активно обсуждалось в последние дни. Правительство Украины считает, что открытие экспорта должно быть синхронизировано с бесперебойной и безусловной подачей электроэнергии внутреннему потребителю, передает РИА «Новости».

    Бойко пояснил, что это станет возможным при устранении всех проблем в работе энергосистемы. По его мнению, это произойдет в ближайшую неделю, и открытие экспорта будет привязано к прекращению ограничений для граждан.

    При этом в «Укрэнерго» добавили, что мощности компании полностью покрывают потребность в электричестве на Украине. Дефицит мощности в энергосистеме страны отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется.

    Сейчас на Украине работают все виды электростанций. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов.

    Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.

    Коментарии (17)
    Ходорковский попросил Лондон снять санкции с Тинькова

    2 марта 2023, 01:50

    Текст: Ольга Иванова

    Михаил Ходорковский (внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов) обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить предпринимателя Олега Тинькова из санкционного списка, об этом пишет агентство Bloomberg.

    По словам Ходорковского, Тиньков публично осудил СВО России на Украине и отказался от российского гражданства, поэтому заслуживает снятия санкционных ограничений.

    «Я считаю, что решение о введении против него санкций было неправильным. Снятие санкций должно быть очень четко увязано с общественным отстранением от этого режима», – приводит Bloomberg слова Ходорковского.

    Кроме того, сам Тиньков обратился в МИД Британии с просьбой исключить его из антироссийского санкционного списка.

    «Снятие с меня санкций было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян», – цитирует Тинькова агентство.

    Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против России в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию – их, по его версии, в стране якобы меньшинство. 

    Коментарии (34)
    СБУ устроила массовые облавы в Запорожье
    Рогов: Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье

    2 марта 2023, 09:48

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    По его словам, четыре последних дня в городе Запорожье идут массовые облавы, людей задерживают за посты в соцсетях, в которых они задают вопросы, почему война началась еще в 2014 году, всех задержанных объявили «агентами Кремля», передает РИА «Новости».

    По его словам, киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться.

    Ранее Рогов рассказал, что взрывы прогремели в ночь на четверг на военных объектах украинских военных в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (0)
    Американского журналиста внесли в базу «Миротворца» за посещение Крыма
    Журналиста NBC внесли в базу сайта «Миротворец» после посещения Крыма
    		    1 марта 2023, 16:52
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Журналист американского NBC News Кир Симмонс попал в базу украинского ресурса «Миротворец» после посещения Крыма за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

    Репортера обвиняют в «сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», передает РИА «Новости».

    Также в карточке Симмонса на сайте «Миротворцы» говорится, что он якобы участвует в пропагандистских мероприятиях России против Украины.

    Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что журналисту теперь грозит запрет на въезд в страну.

    Напомним, журналист NBC посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».

    Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны «очень обеспокоены» сюжетом американской телекомпании NBC.

    Коментарии (10)
    В Киеве решили переименовать музей Пушкина
    В Киеве власти решили переименовать музей Пушкина

    1 марта 2023, 18:41

    Текст: Кристина Цыцура

    Киевский музей Пушкина решено переименовать в «Усадьбу на Кудрявке», сообщили в городской военной администрации.

    Также будут изменены названия филиалов этого заведения культуры. Так, Музейно-выставочный центр современного искусства станет просто Музейно-выставочным центром, передает ТАСС.

    Напомним, ранее в центре Киева снесли памятник русскому поэту в рамках «войны с памятниками». Его назвали символом «русского мира». Всего за прошлый год было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, девять – Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было переименовано 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.

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    ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины
    ФСБ: Житель Комсомольска-на-Амуре задержан за попытку передать сведения разведке Украины
    		   2 марта 2023, 10:09
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала жителя Хабаровского края, собиравшегося передать военной разведке Украины сведения о военных объектах Минобороны, сообщили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По сообщению ЦОС, житель Комсомольска-на-Амуре связался по Сети с ГУР МО Украины, чтобы передать сведения о военных объектах Минобороны в Хабаровском крае, которые могут быть использованы для проведения диверсий и ударов высокоточным оружием и беспилотниками, передает ТАСС.

    В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Госизмена», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Ранее житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии за госизмену: он пытался продать украинским спецслужбам засекреченные данные о транспортной инфраструктуре.

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    Бербок предложила Украине решать самой вопрос о включении Крыма в «мирное соглашение»
    Германия предложила оставить за Украиной решение вопроса о включении Крыма в «мирное соглашение»
    		    2 марта 2023, 02:40
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Украине надо дать возможность самостоятельно решать, должно ли обязательное условие по Крыму быть включено в «мирное соглашение», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

    По словам Бербок, «хорошо известно: Украине также принадлежит Крым», и именно поэтому в 2014 году были введены санкции против России, сообщает РИА «Новости».

    Немецкий министр подчеркнула, что украинская сторона должна сама решать, на каких условиях можно заключить «мирное соглашение».

    Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.

    В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, подготовкой военных к захвату Крыма».

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму лишь при одном обстоятельстве: на подписании капитуляции.

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    Российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении

    1 марта 2023, 15:06

    Текст: Александра Юдина

    Благодаря действиям армейской авиации, огню артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск на Купянском направлении были поражены три подразделения ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и Тимковки в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Тимковка в Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ.

    Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области.

    На Купянском направлении потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.

    Накануне стало известно, что ВСУ разместили 700 мобилизованных в домах мирных жителей в Купянске.

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