Силуанов посоветовал инвесторам вложиться в акции на долгосрочный период

Tекст: Александра Юдина

По его словам, инвесторам стоит задуматься о покупке акций на длительный срок, передает ТАСС.

Силуанов отметил, что при высоких процентных ставках депозитные операции и облигации компаний выглядят более привлекательно.

Однако, по словам министра, с планами по снижению инфляции процентные ставки тоже могут снизиться, что повысит интерес к акциям.

Силуанов также подчеркнул важность снижения инфляции, заявив, что она оказывает негативное влияние на наименее защищенные слои населения. Он отметил, что высокие процентные ставки являются следствием высокой инфляции, и подчеркнул необходимость избегать инфляционной спирали.

Министр добавил, что бюджетная и денежно-кредитная политика направлены на снижение инфляции и стабилизацию уровня цен.

Кроме того, он упомянул слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что в следующем году Центробанк может начать снижать ключевые процентные ставки.

Ранее Силуанов заявил, что все запланированные обязательства бюджета будут выполнены независимо от изменения макроэкономического прогноза на ближайшие три года.

Напомним, Еврокомиссия улучшила оценки роста ВВП России на ближайшие годы, предсказав 3,5% в 2024 году и 1,8% в 2025 году.