Володин: Госдума приняла обращение к правительству о миграции

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в Госдуме приняли обращение к правительству страны по поводу реализации мер противодействия нелегальной миграции.

Володин отметил, что обращение содержит системные меры, направленные на противодействие незаконной миграции. Он подчеркнул, что важной частью обращения является реализация уже принятых законов, указав, что это способствует усилению контроля и предотвращению нарушений в области миграции.

Кроме того, председатель Госдумы подчеркнул, что нижняя палата не прекращает работу по совершенствованию законодательства. Это, по его словам, позволит более эффективно справляться с вызовами, связанными с нелегальной миграцией и укрепить безопасность в стране.

Ранее Володин отмечал, что изменения в УК и УПК России в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции помогут снизить преступность в сфере незаконной миграции.

Напомним, Госдума приняла законопроект, признающий нелегальное нахождение мигранта в стране отягчающим обстоятельством при совершении преступления, что позволяет усиливать наказание.

Кроме того, Госдума приняла закон, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции, если она совершена организованной группой или связана с тяжкими преступлениями.