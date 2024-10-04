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Ученые нашли второй астероид, столкнувшийся с Землей в эпоху динозавров
Ученые выяснили, что астероид, уничтоживший динозавров, был не единственным
Исследование британских и американских ученых показало, что кроме астероида, погубившего динозавров на полуострове Юкатан, в Землю врезался еще один крупный астероид у побережья Гвинеи.
Астероид, который привел к вымиранию динозавров, возможно, не был единственным, столкнувшимся с Землей в то время, сообщает РИА «Новости». Исследование британских и американских ученых указывает на существование другого крупного небесного тела, которое также врезалось в планету. Это открытие сделано на основании изучения подводного кратера Надир, расположенного у побережья Гвинеи.
Ранее ученые определили, что астероид, уничтоживший динозавров, был богат углеродом и прилетел из-за пределов орбиты Юпитера. Однако теперь внимание привлекает и кратер Надир, который, как полагают исследователи, возник в результате столкновения с еще одним астероидом. «Кратер Надир в акватории у побережья Западной Африки – это недавно обнаруженная ударная структура», - поясняют ученые.
Исследователи подчеркнули, что возраст кратера Надир схож с возрастом известного 200-километрового кратера Чикшулуб в Мексике. Это позволяет предположить, что массовое вымирание в конце мелового периода могло быть вызвано не одним, а несколькими ударами астероидов. Полученные данные трехмерной сейсморазведки помогают ученым лучше понять структуру и происхождение кратера.
Ранее испанские ученые из Мадридского университета Комплутенсе обнаружили астероид 2024 PT 5, который станет временным спутником Земли в сентябре-ноябре 2024 года следует из исследования в научном журнале Research Notes of the AAS (RNAAS). Астероид 2024 RW1 размером 1,5–1,6 метра сгорел в небе над Филиппинами, как сообщил астроном Владимир Сурдин. Ученые из Китая призвали ускорить разработку ядерного оружия и тяжелых ракет-носителей для защиты Земли от астероидов, сообщила газета South China Morning Post.