Испанские ученые обнаружили новый «временный» спутник Земли

RNAAS: Небольшой астероид станет временным спутником Земли в течение 53 дней

Tекст: Вера Басилая

Астрономы из Мадридского университета Комплутенсе, изучив траекторию астероида 2024 PT5, пришли к выводу, что он будет захвачен гравитацией, и в течение примерно 53 дней будет обращаться вокруг Земли. После этого космический объект покинет околоземное пространство и продолжит свое движение по Солнечной системе, пишет «Газета.Ru».

Согласно данным ученых, астероид 2024 PT5 имеет относительно небольшие размеры и, скорее всего, является фрагментом более крупного космического тела. Его происхождение связывают с поясом астероидов Арджуна, расположенным между орбитами Марса и Юпитера.

Предыдущие наблюдения показали, что многие астероиды попадают на эллиптические траектории вокруг нашей планеты и остаются на них в течение некоторого времени.