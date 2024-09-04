Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.18 комментариев
Появилось видео падающего на Филиппины астероида
Астероид длиной около 1,5 метра вошел в атмосферу Земли и сгорел над Филиппинами
Астероид 2024 RW1 размером 1,5–1,6 метра сгорел в небе над Филиппинами. Об этом сообщил астроном Владимир Сурдин.
«Этот камень диаметром, по предварительным данным, 1,5–1,6 метра сегодня влетел в небо над Филиппинами, в нескольких сотнях километров к северу от столицы Филиппин Манилы», – написал Сурдин в своем Telegram-канале.
По данным Европейского космического агентства, космическое тело вошло в атмосферу Земли рядом с островом Лусон, в нескольких сотнях километров от столицы Филиппин Манилы.
Очевидцы могли наблюдать яркий хвост длиной в несколько метров. В социальных сетях появились видеозаписи сгорания метеороида.
По словам астронома, ученым редко удается заранее рассчитать падение астероида. 2024 RW1 стал всего лишь девятым таким объектом в истории.