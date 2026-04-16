В Кремле отреагировали на видеообращение Виктории Бони

Песков сообщил о внимании Кремля к видеообращению блогера Виктории Бони
Видеообращение Виктории Бони привлекло внимание властей, однако по всем затронутым в ролике резонансным темам уже ведется масштабная работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле ознакомились с видеообращением блогера Виктории Бони, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ролик привлек внимание аудитории и властей.
«Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное. Действительно, очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях. Это действительно так. Там затрагиваются многие темы, отдельно по которым – вы видели – на самом деле, ведется работа», – заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что автор видео с большим интересом выделила весьма резонансные вопросы. По его словам, для их решения задействовано большое количество людей, и ни одна из тем не оставлена без должного внимания государства.
Ранее блогер и экс-модель, участвовавшая в телепроекте «Дом-2», Виктория Боня записала видео, затронула темы паводков в Дагестане, выброса мазута в Черном море и блокировки мессенджеров в России. Сейчас Боня живет за границей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель биологически активных добавок подал судебный иск к Боне. Ранее московский суд оштрафовал девушку на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Сама телеведущая объяснила появление запрещенных материалов взломом личного сайта.