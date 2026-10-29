Российская делегация по гуманитарной операции в Алешках прибыла в Белоруссию

Российская делегация по гуманитарной операции в Алешках прибыла в Гомель

Tекст: Вера Басилая

«В аэропорт Гомеля прибыла российская делегация, которая принимает участие в гуманитарной операции в Алешках. Именно аэропорт Гомеля стал отправной точкой в большом маршруте этой операции», – сообщает БелТА.

Отмечается, что Белоруссия присоединилась к гуманитарной операции в Алешках на херсонском направлении. Минск создал все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказывает содействие и выступает гарантом процессов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале разминирования маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей в Алешках.

Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что инженерные войска проведут разминирование подходов к городу.