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Российская делегация по гуманитарной операции в Алешках прибыла в Белоруссию
Российская делегация по гуманитарной операции в Алешках прибыла в Гомель
Российская делегация, принимающая участие в гуманитарной операции в Алешках, прибыла в аэропорт Гомеля, сообщило белорусское госагентство БелТА.
«В аэропорт Гомеля прибыла российская делегация, которая принимает участие в гуманитарной операции в Алешках. Именно аэропорт Гомеля стал отправной точкой в большом маршруте этой операции», – сообщает БелТА.
Отмечается, что Белоруссия присоединилась к гуманитарной операции в Алешках на херсонском направлении. Минск создал все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказывает содействие и выступает гарантом процессов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале разминирования маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей в Алешках.
Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что инженерные войска проведут разминирование подходов к городу.