Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
На Украине завершено расследование уничтожения Ан-225 «Мрия»
Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование по делу об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия».
Подозреваемыми по делу проходят гендиректор и начальник подразделения по авиабезопасности украинского госпредприятия «Антонов», пишет издание «Страна».
По мнению следствия, преступные действия экс-чиновников повлекли захват аэродрома в Гостомеле, где находился самолет Ан-225 «Мрия», и последующее уничтожение воздушного судна.
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом в 2022 году Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. В марте прошлого года СБУ задержала по делу об уничтожении судна бывшего руководителя компании «Антонов» Сергея Бычкова и начальника безопасности по фамилии Нетесов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему версия о вине подозреваемых не выдерживает критики и с какой целью украинские силовики задерживают ведущих управленцев некогда знаменитых предприятий.