В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?
Силуанов заявил о необходимости выхода компаний России на IPO
Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул важность выхода российских компаний на IPO или SPO для развития и привлечения инвестиций.
Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что российским компаниям необходимо выходить на IPO и SPO, поскольку финансовый рынок будет расти, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что несмотря на высокие ставки, размещение акций – это хороший способ привлечения средств для развития и инвестиций, а для компаний, которые выходят на рынок, существуют меры поддержки.
Силуанов подчеркнул, что, по его мнению, финансовый рынок в будущем будет только расти, а компании, которые разместятся сейчас, смогут получить более высокую капитализацию.
Также глава Минфина обратил внимание на необходимость оптимизации издержек и повышения производительности труда, отметив, что это важно как для бизнеса, так и для экономики в целом. Он провел параллель с работой правительства, которое сейчас активно занимается пересмотром расходов и применяет нулевое бюджетирование, уделяя приоритет технологическому суверенитету и адресному распределению социальной помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поручил правительству и Банку России утвердить отраслевые планы по IPO российских компаний и предусмотреть для них дополнительные меры поддержки.
Замминистра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ сообщил о подготовке к выходу на IPO порядка семи государственных компаний и введении в 20 компаниях системы вознаграждения менеджмента, связанной с рыночной капитализацией.
Президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил о проведении в текущем году 19 первичных и вторичных размещений акций на сумму 102 млрд рублей и о задаче удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году.