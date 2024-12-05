Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.0 комментариев
Выход на IPO запланирован для семи госкомпаний
Замминистра финансов Чебесков: Семь госкомпаний отобраны для IPO
Порядка семи государственных компаний готовятся к выходу на IPO, а в 20 компаниях вводится система вознаграждения менеджмента, связанная с рыночной капитализацией, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на форуме ВТБ.
Чебесков отметил, что компании должны быть полностью готовы к размещению акций на бирже, передает ТАСС.
Кроме того, для двадцати компаний предложено установить KPI, привязывающие вознаграждение топ-менеджмента к рыночной капитализации. Это шаг предназначен для повышения ответственности руководства за финансовые результаты компаний.
Ранее Министерство финансов заявляло о возможности проведения размещений акций на бирже для около десяти компаний с госучастием к 2030 году. Замминистра Алексей Моисеев указывал, что речь идет не только об IPO, но и о SPO (вторичное размещение акций). Среди компаний, планирующих выход на рынок в следующем году, называется «ДОМ.РФ», при этом государство сохранит контролирующую долю.
Накануне президент России Владимир Путин предложил увязать получение господдержки крупными компаниями с их выходом на фондовые биржи для стимулирования их роста и развития, также Путин призвал иностранных инвесторов из дружественных стран вложиться в российский фондовый рынок, подчеркнув его интеграцию в глобальную экономику.