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    4 декабря 2024, 16:37 • Новости дня

    Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с их выходом на биржу

    Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с их выходом на биржу
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин предложил увязать получение господдержки крупными компаниями с их выходом на фондовые биржи для стимулирования их роста и развития.

    «Уважаемые коллеги, на что хотел бы еще обратить внимание: сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупные бизнесы к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидии от государства или льготных кредитов с выходом на биржи. Вы думаете, что это правильно?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года и традиционно становится площадкой для обсуждения макроэкономических трендов и укрепления финансового суверенитета. Мероприятие собирает представителей госструктур, руководителей компаний и инвесторов.

    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    3 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности.

    По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры стран обсудили резкое обострение ситуации в Сирии.

    Владимир Путин подчеркнул важность скорейшего прекращения агрессии со стороны террористических группировок против сирийского государства. Он отметил необходимость поддержки усилий законных властей Сирии по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, включая использование возможностей Анкары в регионе.

    Лидеры выразили желание укреплять взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Они акцентировали внимание на ключевом значении координации действий России, Турции и Ирана для нормализации обстановки в Сирии.

    Президенты договорились продолжать контакты в поиске решений для деэскалации кризиса. Помимо сирийской тематики, обсуждался ряд актуальных вопросов российско-турецкого сотрудничества, с акцентом на торгово-экономические и энергетические аспекты.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию в Сирии.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    4 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о ненадежности Запада как экономического партнера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны показали себя как ненадежные партнеры, разрушив многие логистические цепочки и операционные связи, на создание которых ушли десятилетия, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», глава государства отметил, что в 2022 году российские предприниматели и компании столкнулись с серьезными вызовами из-за действий западных стран, передает ТАСС.

    По его словам, действия некоторых стран, а точнее, их руководящих элит, привели к тому, что многие логистические цепочки и операционные связи, создававшиеся десятилетиями, оказались разрушены.

    «Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем аккуратно, некоторых стран. Или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры: были поставлены под удар или даже разрушены многие логистические цепочки, операционные связи, которые нарабатывались десятилетиями», – сказал Путин.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала испытание «Орешника» подтверждением недоверия к Западу.

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    4 декабря 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин заявил о крушении планов Запада нанести стратегическое поражение России

    Путин: России хотели нанести стратегическое поражение, но эти планы потерпели крах

    Путин заявил о крушении планов Запада нанести стратегическое поражение России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки. России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели провал.

    «Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом, и технологическом направлении, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года и традиционно становится площадкой для обсуждения макроэкономических трендов и укрепления финансового суверенитета. Мероприятие собирает представителей госструктур, руководителей компаний и инвесторов.

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    3 декабря 2024, 22:40 • Новости дня
    Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялась встреча президента России Владимира Путина и государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин принял в Кремле государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева», – сообщается на сайте Кремля.

    Встреча прошла в связи с подготовкой к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства. Заседание состоится в пятницу в Минске.

    На прошлой неделе Путин подписал закон о расширении ОСАГО на Белоруссию. Кроме того, в ноябре Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске указал, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

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    4 декабря 2024, 16:03 • Новости дня
    Путин сообщил о росте ВВП России на 4,1% в 2024 году
    Путин сообщил о росте ВВП России на 4,1% в 2024 году
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Валовой внутренний продукт России вырос на 4,1% за период с января по октябрь 2024 года, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь – октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью», – сообщает ТАСС.

    1 декабря Путин утвердил федеральный бюджет на 2025–2027 годы, предусматривающий рост доходов и расходов с прогнозируемым дефицитом на уровне 1,173 трлн рублей в 2025 году.

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    3 декабря 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин посетил центр реабилитации инвалидов в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой.

    В ходе визита главе государства показали различные отделения центра, включая кабинеты лечебной физкультуры, вертикализации и обучения ходьбе, а также залы для социально-психологической коррекции детей, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин также посетил зону бассейна и осмотрел одну из палат, где ему продемонстрировали, как организована система тепло- и водолечения. В центре создана единая система поддержки людей с инвалидностью, которая включает полный комплекс медицинской, социальной и профессиональной реабилитации.

    Ранее Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО), выпускающий высокотехнологичные протезы для военнослужащих, пострадавших в зоне СВО. Президент также пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

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    3 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин рассказал об успехах первых участников программы «Время героев»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что у первых участников образовательной программы «Время героев» складывается все хорошо.

    Президент сообщил о положительных результатах работы первых участников образовательной программы «Время героев». В ходе его визита в Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) участники СВО, проходящие реабилитацию, выразили желание принять участие в программе. Путин отметил, что для военнослужащих предусмотрены максимально простые условия участия, и он лично просил упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие могли подать заявку, кадры приводятся в Telegram-канале Кремля.

    «В первом потоке из 83 человек – ребята достойные, лауреаты, Герои России, награждены орденами Мужества... У них все складывается очень хорошо, программа продолжается», – сказал Путин и пожелал успехов.

    С момента регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев» поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы «Время героев» началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

    В феврале, в послании Федеральному собранию, Путин объявил о запуске программы «Время героев» для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих и ветеранов СВО. Программа направлена на подготовку кадров для работы в органах власти и крупных компаниях. Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению.

    Ранее в Telegram-канале программы «Время героев» было заявлено, что в ближайшее время ожидаются 46 назначений участников проекта, а уже 12 выпускников первого потока заняли различные должности. Артем Жога стал полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область, а Артур Орлов руководит «Движением первых». Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Напомним, программа «Время героев» 14 ноября объявила дополнительный набор, а за первые восемь часов регистрации поступило более 1 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО, что свидетельствует о высоком интересе к обучению. Прием заявок для новых участников продлится до 15 января 2025 года.

    В рамках дополнительной регистрации второго потока программы «Время героев» подано более 10 тыс. заявок, еще 286 участников обновили свои данные о достижениях и званиях.

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    4 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин назвал ответом на инфляционный вызов рост предложения товаров и услуг

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» назвал увеличение предложения товаров и услуг ключевым ответом на инфляцию.

    «Магистральный ответ на инфляционный вызов <…> заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке. Чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства, расширение мощностей, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    В среду глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о возможном повышении ключевой ставки в декабре, отмечая влияние валютного курса и высоких цен на инфляцию.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Россия справляется с такими экономическими проблемами, от которых многие другие развивающиеся экономики рухнули бы.

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    4 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Кремль спросили о встрече Путина с крупным бизнесом

    Песков подтвердил традицию встреч Путина с крупным бизнесом до 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Традиционные встречи президента России Владимира Путина с крупными бизнесменами пройдут в этом году, как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах до конца текущего года.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с представителями крупнейшего бизнеса страны до конца года заявил, что такие мероприятия обычно проводятся, пишет РИА «Новости».


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    4 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Путин пожурил бизнесмена из Германии за вопрос на английском языке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» раскритиковал бизнесмена из ФРГ за то, что предприниматель задал ему вопрос не на родном языке, а на английском.

    «На что хочу обратить внимание. Вот вы представляете Федеративную Республику Германия – говорите по-немецки. Но что же мне вопрос задаете на английском языке?» – с улыбкой поинтересовался Путин и подчеркнул, что уровень государственного суверенитета – это «самое важное», сообщает ТАСС.

    Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года и традиционно становится площадкой для обсуждения макроэкономических трендов и укрепления финансового суверенитета. Мероприятие собирает представителей госструктур, руководителей компаний и инвесторов.

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    4 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Анонсировано заседание Совета по нацпроектам под руководством Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета при главе государства по стратегическому развитию и национальным проектам.

    По информации Telegram-канала Кремля, заседание состоится в четверг в Кремле. «5 декабря в Кремле Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам», – говорится в сообщении.

    Главной темой встречи станет обсуждение повестки национального развития России на период 2025–2030 годов. На заседании с основным докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин. Также будут намечены конкретные задачи на следующий год.

    Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что правительство завершило формирование восьми национальных проектов, на которые будет выделено 3 трлн рублей до 2030 года, с акцентом на технологическое лидерство.

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    4 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низкой молодежной безработице в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы среди молодежи в России до менее чем 9%, подчеркнув, что эта проблема перестала существовать.

    На форуме ВТБ «Россия зовет!» Путин заявил, что проблема безработицы среди молодежи в стране перестала существовать, передает ТАСС. «Молодежная безработица – это проблема в очень многих странах мира. У нас тоже такая проблема существует или, точнее сказать, уже существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%», – сказал он.

    Президент также отметил, что в прошлом в некоторых регионах России уровень безработицы среди молодежи достигал 20–25%.

    Путин добавил, что общий уровень безработицы в России сейчас составляет 2,3%, что является рекордно низким показателем для страны. «В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин отмечал, что безработица в России составляет примерно 2,7%, что фактически свидетельствует о ее отсутствии, однако страна сталкивается с проблемой нехватки рабочей силы.

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    4 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: США продолжают эксплуатировать экономики мира через доллар
    Путин: США продолжают эксплуатировать экономики мира через доллар
    @ Sheldon Cooper Source/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение последнего десятилетия США заработали 10 трлн долларов благодаря статусу доллара как мировой резервной валюты, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Путин отметил, что США продолжают использовать доллар для извлечения выгоды от других экономик, не прилагая для этого значительных усилий, передает RT.

    По его словам, статус доллара позволяет Вашингтону получать огромную прибыль за счет других стран. Российский лидер отметил, что за последние 10 лет это принесло США 10 трлн долларов «просто так».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп пытается изо всех сил удержать на плаву доллар и всю американскую экономику. Однако сделать это становится все труднее. Теперь большой занозой для США стал не просто Китай, а экономическое объединение БРИКС.

    Ранее аналитики предсказали падение доллара и рост криптовалют в следующем году.

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    4 декабря 2024, 16:51 • Новости дня
    Путин заявил о конкурентном преимуществе цифровой финансовой инфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что все элементы национальной цифровой инфраструктуры финансового сектора в России сформированы и работают, что является конкурентным преимуществом.

    «Одним из главных долгосрочных факторов глобального роста станет внедрение национальной цифровой инфраструктуры в финансовом секторе. <…> В России уже сформированы и успешно работают все ее элементы. И это не только большое достижение наших разработчиков, специалистов, но и серьезное конкурентное преимущество отечественной экономики, мощный рычаг ее развития в современном мире», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    В конце ноября Путин утвердил закон, который регулирует налогообложение цифровой валюты, включая майнинг и сделки в рамках экспериментального правового режима.

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