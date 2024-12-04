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Путин предложил увязать господдержку крупных компаний с их выходом на биржу
На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент России Владимир Путин предложил увязать получение господдержки крупными компаниями с их выходом на фондовые биржи для стимулирования их роста и развития.
«Уважаемые коллеги, на что хотел бы еще обратить внимание: сегодня на рынок акций выходят преимущественно небольшие компании, тогда как многие крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены. Это значит, меры поддержки эмитентов должны учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупные бизнесы к размещению своих акций. Например, для них можно было бы увязать получение субсидии от государства или льготных кредитов с выходом на биржи. Вы думаете, что это правильно?» – приводит его слова РИА «Новости».
Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года и традиционно становится площадкой для обсуждения макроэкономических трендов и укрепления финансового суверенитета. Мероприятие собирает представителей госструктур, руководителей компаний и инвесторов.