В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?
Мишустин поздравил Токаева с принятием конституции Казахстана
Во время переговоров в Астане российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева с принятием новой конституции страны.
Мишустин в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым лично поздравил президента и народ Казахстана с принятием нового основного закона государства, назвав это событие историческим, передает ТАСС.
«Хотел бы, пользуясь случаем, уважаемый Касым-Жомарт Кемилович, поздравить вас лично и весь казахстанский народ с историческим событием – с принятием новой Конституции», – сказал он.
По словам российского премьера, это решение подтвердило поддержку курса Токаева на эффективное развитие экономики и повышение уровня жизни граждан республики.
В ходе переговоров Мишустин также передал Токаеву наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Российский премьер отметил, что накануне обсуждал с Путиным двусторонние отношения между Москвой и Астаной, включая подготовку к предстоящему визиту Путина в Казахстан в мае.
Мишустин подчеркнул, что правительство России придает большое значение развитию отношений с Казахстаном, а все задачи, поставленные лидерами двух государств, отрабатываются в полном объеме. Он также напомнил о визите Токаева в Россию в ноябре прошлого года, который в Москве вспоминают с теплотой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
Ранее президент России Владимир Путин позвонил Токаеву, чтобы поздравить его с проведением референдума по Конституции и обсудил укрепление двусторонних отношений.
Более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой конституции на прошедшем 15 марта референдуме.