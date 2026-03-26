Мишустин поздравил Токаева с принятием конституции Казахстана

Tекст: Елизавета Шишкова

Мишустин в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым лично поздравил президента и народ Казахстана с принятием нового основного закона государства, назвав это событие историческим, передает ТАСС.

«Хотел бы, пользуясь случаем, уважаемый Касым-Жомарт Кемилович, поздравить вас лично и весь казахстанский народ с историческим событием – с принятием новой Конституции», – сказал он.

По словам российского премьера, это решение подтвердило поддержку курса Токаева на эффективное развитие экономики и повышение уровня жизни граждан республики.

В ходе переговоров Мишустин также передал Токаеву наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Российский премьер отметил, что накануне обсуждал с Путиным двусторонние отношения между Москвой и Астаной, включая подготовку к предстоящему визиту Путина в Казахстан в мае.

Мишустин подчеркнул, что правительство России придает большое значение развитию отношений с Казахстаном, а все задачи, поставленные лидерами двух государств, отрабатываются в полном объеме. Он также напомнил о визите Токаева в Россию в ноябре прошлого года, который в Москве вспоминают с теплотой.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил Токаеву, чтобы поздравить его с проведением референдума по Конституции и обсудил укрепление двусторонних отношений.

Более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой конституции на прошедшем 15 марта референдуме.