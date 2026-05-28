Журналисты обнаружили запчасти украинского беспилотника на рынке в Мали

Tекст: Денис Тельманов

На северо-востоке африканского государства торговцы выставили на прилавок катушку для FPV-дрона производства украинской фирмы 3DTech, передает РИА «Новости». Бобину нашли в сумке боевиков, убитых во время столкновений с силовиками.

Предприимчивые продавцы адаптировали высокотехнологичную деталь для бытовых нужд. «Пластиковый корпус катушки оптиковолоконного кабеля, легкий и с удобной ручкой, уже был переделан в рукомойник и продается по сниженной цене как новинка недели», – сообщают журналисты издания Bamada.

Расследователи опознали изготовителя по логотипу, однако путь оборудования к террористам выяснить не удалось. Запросы малийской прессы в министерство обороны Украины остались без ответа.

Африканская республика регулярно подвергается атакам коалиции JNIM и повстанцев FLA. В апреле незаконные формирования численностью около 12 тыс. человек попытались совершить государственный переворот. По данным Минобороны России, подготовка нападавших велась при участии украинских инструкторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об участии украинских инструкторов в подготовке малийских боевиков.

Российские военнослужащие из «Африканского корпуса» успешно отразили массированные атаки террористов.

В результате нападения на резиденцию погиб министр обороны африканской республики Садио Камара.