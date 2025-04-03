Возбуждено дело после пожара на судостроительном заводе в Карелии

Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону

Tекст: Валерия Городецкая

На фотографии артист держит щуку весом в несколько килограммов, что вызвало волну обсуждений среди его подписчиков, передает «Московский комсомолец».

«Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал Безруков фото. Однако некоторые комментаторы указали на то, что с 1 апреля по 31 мая в области действует запрет на рыбную ловлю с использованием моторных лодок, а также на то, что ловля щуки запрещена до 15 апреля.

Особое внимание привлекло то, что в регионе стартовала операция «Путина-2025», в рамках которой запрещено не только ловить рыбу, но и передвигаться по водоемам на моторных плавсредствах.

В 2020 году блогеры поймали липецкого чиновника на незаконной рыбалке.