Число пострадавших при пожаре на судостроительном заводе в Карелии возросло до трех человек

Tекст: Мария Иванова

В результате пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске пострадали три человека, сообщает ТАСС. Глава республики Артур Парфенчиков уточнил, что на месте работают пожарные и спасатели, контролируя ситуацию с помощью квадрокоптеров. Жертв нет, но есть пострадавшие.

Причиной инцидента, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона, который случился в самом начале тушения пожара.

Представители ГУ МЧС по региону подтвердили факт взрыва, подчеркнув, что это создало дополнительные сложности для спасательных работ.

На данный момент продолжаются активные работы по ликвидации последствий пожара. Власти и спасательные службы прилагают все усилия, чтобы минимизировать ущерб и предотвратить возможное распространение огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на судоремонтном заводе в Петрозаводске вспыхнул пожар, на место происшествия направили две бригады скорой помощи для оказания помощи пострадавшим.

В конце прошлого года на территории судоремонтного завода «Преголь» в Калининграде произошло возгорание, его площадь охватила 100 кв. метров.