Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.4 комментария
На судоремонтном заводе в Калининграде начался пожар
На территории судоремонтного завода «Преголь» в Калининграде началось возгорание, его площадь охватила 100 квадратных метров, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
Огонь распространился по одному из цехов предприятия, на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, пояснили в ведомстве, передает ТАСС. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.
До этого в четверг в Барнауле произошло возгорание на складе стройматериалов, площадь которого увеличилась до 2 тыс. кв. метров.