Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Пожар в Барнауле на складе со стройматериалами охватил 2 тыс. кв. метров
Пожар в Барнауле на складе со стройматериалами охватил 2 тыс. кв.метров
Возгорание в барнаульском складе стройматериалов разрослось до 2 тыс. кв. метров, угрожая соседним зданиям, сообщило МЧС.
На месте происшествия сохраняется серьезная угроза распространения огня на соседние строения, указало ведомство в своем Telegram-канале.
К тушению привлечены 80 сотрудников и 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда. Воздух в районе происшествия анализируют на предмет превышения концентрации вредных веществ.
Ведомство до этого указывало, что, предварительно, внутри хранятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости.
В конце ноября в Барнауле произошел пожар на складе автомобильной резины и емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.