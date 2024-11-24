Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.5 комментариев
Пожар на складе с резиной в Барнауле охватил 6 тыс. квадратных метров
Площадь возгорания на складе автомобильной резины и емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями в Барнауле составила 6 тыс. квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.
Как уточнили в Telegram-канале МЧС, в Барнауле произошел крупный пожар на складе, где хранилась автомобильная резина и емкости с легковоспламеняющимися жидкостями. Площадь возгорания составила 6 тыс. квадратных метров. В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работают 106 специалистов и 31 единица техники, включая пожарный поезд, который был привлечен для тушения огня.
Напомним, в Барнауле произошел пожар на складе, где хранятся емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильная резина, что представляет опасность для окружающей среды.