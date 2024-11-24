Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.0 комментариев
В Барнауле загорелся склад с опасными емкостями
Алтайское МЧС сообщило о пожаре на складе в Барнауле с емкостями и автошинами
В Барнауле произошел пожар на складе, где хранятся емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильная резина, что представляет опасность для окружающей среды.
В Барнауле пожарные борются с возгоранием на складе, расположенном на улице Павловский тракт, передает ТАСС. В огнем охваченном железобетонном здании, по предварительным данным, находятся емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильная резина. Это представляет дополнительную опасность для сотрудников, задействованных в ликвидации пожара.
На месте происшествия работают силы и средства первого пожарно-спасательного отряда Барнаула. Пожарные предпринимают все меры для того, чтобы не допустить распространения огня на соседние здания. Дополнительная информация о возможных пострадавших или причине возгорания пока отсутствует.
Органы МЧС предупреждают жителей прилегающих районов о необходимости соблюдать осторожность и избегать приближения к месту происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Барнауле произошел пожар в административном здании, площадь которого составила 1 тыс. кв. метров, а в результате пожара погибли четыре человека.