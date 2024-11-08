В результате пожара в Барнауле погибли четыре человека

Пожар в Барнауле унес жизни четырех человек, включая ребенка

Tекст: Максим Попов

«В результате происшествия погибли четыре человека: женщины 64 и 44 лет, мужчина 67 лет и ребенок четырех лет. Жилое помещение площадью 120 кв. метров было потушено усилиями 52 специалистов и 14 единиц техники», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения .

Позднее МЧС уточнило, что до прибытия спасателей очевидцу удалось вывести из горящего дома пятилетнюю девочку и двенадцатилетнего мальчика.

Напомним, в конце сентября в Барнауле произошел пожар в административном здании, площадь которого составила 1 тыс. кв. метров.