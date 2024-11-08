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В результате пожара в Барнауле погибли четыре человека
Пожар в Барнауле унес жизни четырех человек, включая ребенка
В Барнауле в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, включая ребенка, однако спасателям удалось вывести из горящего здания двоих детей, сообщило региональное отделение МЧС.
«В результате происшествия погибли четыре человека: женщины 64 и 44 лет, мужчина 67 лет и ребенок четырех лет. Жилое помещение площадью 120 кв. метров было потушено усилиями 52 специалистов и 14 единиц техники», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения .
Позднее МЧС уточнило, что до прибытия спасателей очевидцу удалось вывести из горящего дома пятилетнюю девочку и двенадцатилетнего мальчика.
Напомним, в конце сентября в Барнауле произошел пожар в административном здании, площадь которого составила 1 тыс. кв. метров.