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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

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    8 ноября 2024, 23:31 • Новости дня

    В результате пожара в Барнауле погибли четыре человека

    Пожар в Барнауле унес жизни четырех человек, включая ребенка

    Tекст: Максим Попов

    В Барнауле в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, включая ребенка, однако спасателям удалось вывести из горящего здания двоих детей, сообщило региональное отделение МЧС.

    «В результате происшествия погибли четыре человека: женщины 64 и 44 лет, мужчина 67 лет и ребенок четырех лет. Жилое помещение площадью 120 кв. метров было потушено усилиями 52 специалистов и 14 единиц техники», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения .

    Позднее МЧС уточнило, что до прибытия спасателей очевидцу удалось вывести из горящего дома пятилетнюю девочку и двенадцатилетнего мальчика.

    Напомним, в конце сентября в Барнауле произошел пожар в административном здании, площадь которого составила 1 тыс. кв. метров.

    8 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что Зеленский попросил Евросоюз направить ему 300 млрд долларов, которые представляют собой замороженные российские активы, на что ЕС не согласился пойти.

    «Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», – отметила дипломат.

    Захарова предложила вместо этого конфисковать собственность у ряда украинских политиков и бизнесменов, в том числе у самого Зеленского.

    По ее мнению, это поможет спасти экономику Украины. Такое предложение касается и экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского и мэра Киева Виталия Кличко.

    Ранее Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине.

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    8 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Губернатор Курганской области потребовал ликвидации диаспор за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков в программе «Царьград. Главное» сообщил о решении ликвидировать национальные диаспоры в течение суток.

    По его словам, настала необходимость в ликвидации в регионе национальных диаспор, которые защищают своих земляков, совершивших преступления, и оказывают давление на правоохранительные органы, передает «Царьград».

    Шумков отметил, что такие диаспоры должны быть сняты с учета как юридические лица в течение суток. Он подчеркнул, что подобные меры не являются жесткими, а напротив, правильными, поскольку страна должна защищать свою безопасность.

    Губернатор рассказал, что в Курганской области за последнее время значительно сократилась безработица, в 25 раз, что привело к дефициту трудовых ресурсов. Однако местные власти не стали привлекать мигрантов для восполнения кадрового дефицита. Шумков отметил, что область является транзитной для иностранных работников, которые через нее проезжают в более крупные регионы, включая северные территории.

    По данным корреспондента «Царьград Урала», в регионе продолжается строительство домов, ремонт дорог и работа системы ЖКХ без участия мигрантов. Также местные жители занимаются торговлей овощами и фруктами и приготовлением шашлыка.

    В октябре в Челябинской области вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, в котором подозревали несовершеннолетних цыган. Полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город. Глава города Коркино Наталья Лощинина подала заявление об отставке на фоне общественных недовольств.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе

    Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ дополнить название Японского моря

    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе
    @ Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Посольство Южной Кореи обратилось в СМИ с разъяснениями об особенностях упоминания Японского моря при освещении тем, связанных с данным морским регионом. Диппредставительство заявляет, что акваторию необходимо именовать одновременно как Японским, так и Восточным морем.

    Посольство Республики Корея разъяснило позицию своей страны по поводу наименования акватории, лежащей между Корейским полуостровом и Японским архипелагом. Зачастую в СМИ она обозначается как Японское море, однако в Корее принято другое наименование – Восточное. Соответствующее письмо посольства поступило в том числе в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    В тексте указывается, что вплоть до XIX века данный морской район «обозначался разными наименованиями», включая Восточное море, Корейское море, Чосонское море и, собственно, Японское море.

    Однако самым древним, указывается в письме, является наименование «Восточное море». «Лишь в конце XIX века это название начало исчезать из международной картографии в связи с усилением Японии и колонизации ей Кореи», – поясняет посольство.

    В письме говорится, что «согласно общему правилу международной картографии в случае, когда географический объект является общим для двух и более стран и не удается достигнуть соглашения о едином наименовании, названия используются одновременно». Поэтому диппредставительство Республики Корея призывает СМИ одновременно использовать оба наименования акватории: Японское море и Восточное море.

    Напомним, в Южной Корее Японское море принято называть «Восточным морем», в то время как в КНДР оно называется Корейским Восточным морем. Корейская сторона заявляет, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу Японской империей, так как в 1910–1945 годах Корея была под властью Японии. Как следствие, мнение страны по этому вопросу при утверждении Международной гидрографической организацией названия в 1929 году не было учтено.

    Японская сторона, в свою очередь, заявляет, что название «Японское море» встречается на большинстве карт и является общепринятым, и настаивает на исключительном употреблении названия «Японское море».

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    6 ноября 2024, 03:18 • Новости дня
    СК завершил дело о диверсии в воинской части в Подмосковье

    Tекст: Максим Попов

    Следователи завершили расследование дела против трех молодых людей, включая братьев Мельниковых, которым ужесточили обвинения, добавив государственную измену и участие в террористическом сообществе, за попытку диверсии на военной части в Подмосковье.

    Как отметили в региональном СК, Матвею и Тимофею Мельниковым ужесточили обвинение, добавив государственную измену и участие в террористическом сообществе «Легион Свобода России», передает ТАСС.

    Как отметил адвокат Игорь Поповский, обвиняемые и их защитники вскоре начнут знакомиться с материалами дела, которое состоит из шести томов. Закончив ознакомление, дело передадут во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. По словам Поповского, уголовное дело в отношении иных неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Все фигуранты признались в вине и выразили раскаяние.

    По данным следствия, братья Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины для поджога автомобилей и военной техники. Тимофей Мельников был задержан позже остальных, 22 ноября 2023 года в Смоленске, после того как его брат и Юрий Михеев были арестованы 10 ноября. Первоначально трое обвинялись в попытке диверсии, но позже братьям добавили обвинения в государственной измене и участии в террористическом сообществе.

    До этого стало известно, что СК по Приморскому краю предъявил обвинения двум участникам преступного сообщества, создание которого связывают с экс-ректором ВГУЭС Геннадием Лазаревым.

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    8 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    Tекст: Денис Тельманов

    ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Как передает ТАСС, столичная Госавтоинспекция пояснила, что замена водительских удостоверений с истекшим сроком нужна, если изменились персональные данные, удостоверение повреждено, утеряно или похищено, или если появились медицинские ограничения.

    Уточняется, что права, срок которых истек или истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года без необходимости посещения подразделений. Это новшество освобождает водителей от лишних хлопот и очередей.

    Вместе с тем, если владельцы таких прав хотят получить новые, они могут обратиться в любое экзаменационное подразделение ГАИ по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения России подготовило проект закона, который позволяет будущим водителям изучать теоретическую часть дистанционно с увеличением практических часов на дороге.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, предусматривающий лишение прав на срок до полутора лет и конфискацию устройств.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил рассмотреть законопроект, отменяющий административную ответственность для водителей, не имеющих при себе бумажного водительского удостоверения, если документы имеются в электронном виде на платформе «Госуслуги авто».

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    6 ноября 2024, 03:54 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах стрелять по своим в Курской области

    Украинский военный рассказал о приказах ВСУ стрелять по отступающим в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае их отступления с позиций.

    По словам Николенко, приказы отдавались в открытом эфире, и такие случаи были неоднократными. Он отметил, что часто не было возможности укрыться, однако командование настаивало на том, чтобы не отступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, по сообщениям Минобороны, накануне в Курской области украинская армия  потеряла более 200 человек. Были уничтожены несколько единиц военной техники, а также захвачены в плен двое украинских военнослужащих.


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    6 ноября 2024, 01:11 • Новости дня
    В России ужесточили ответственность за нацистскую символику

    Правительственная комиссия одобрила законопроект о введении обязательных работ за нацистскую символику

    Tекст: Максим Попов

    Правительственная комиссия поддержала законопроект Минюста о введении обязательных работ за пропаганду нацистской атрибутики.

    Согласно законопроекту, граждане, нарушившие запрет на демонстрацию нацистской или экстремистской атрибутики, могут быть приговорены к обязательным работам сроком до ста часов с конфискацией предмета правонарушения. На текущий момент такие действия наказываются штрафом от одной до двух тысяч рублей или административным арестом до пятнадцати суток, передает ТАСС.

    В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что количество лиц, привлеченных к ответственности по статье 20.3, значительно возросло. В 2023 году зафиксировано 5 163 случая, в то время как в 2019 году это число составляло 2 388. Большинство нарушителей получали штрафы.

    Напомним, в конце июля на российской торговой площадке Wildberries были обнаружены изделия с нацистской символикой и товары для шпионажа, запрещенные российским законодательством.

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    6 ноября 2024, 05:05 • Новости дня
    Власти анонсировали оформление налогового вычета на «Госуслугах» в 2025 году

    Tекст: Максим Попов

    Начиная со следующего года россияне смогут оформить налоговый вычет на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко.

    «Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», – приводит РИА «Новости» слова Григоренко.

    Вице-премьер пояснил, что в данный момент внедрением подобной услуги активно занимаются специалисты Минцифры. По его словам вернуть часть уплаченных налогов смогут россияне, которые тратили свои доходы в отчетный период на покупку недвижимости, спорт, здоровье и образование.

    Напомним, в начале ноября на «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать.

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    7 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Володин заявил о разработке ограничений выплат иноагентам и релокантам

    Вячеслав Володин заявил о разработке ограничений на выплаты иноагентам и релокантам

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, вводящего ограничения на выплаты по авторским правам для иноагентов и негативно высказывающихся о России релокантов.

    В своем Telegram-канале он указал, что законопроект может быть рассмотрен уже через несколько дней. Володин подчеркнул, что инициатива предусматривает зачисление доходов от творческой деятельности иноагентов на специальный счет в рублях.

    По словам Володина, получение дохода иным путем будет запрещено. Вспомогательные ограничения разрабатываются и для релокантов, которые негативно высказываются о России. Он выразил мнение, что те, кто оскорбляет граждан и участников специальной военной операции, не должны получать доходы, основываясь на своей деятельности в стране.

    Новые правила коснутся различных сфер, включая науку, литературу, искусство, изобретения, товарные знаки и сообщения в СМИ. Володин отметил важность защиты интересов страны и граждан от негативного влияния внешних агентов и тех, кто покинул Россию, но продолжает ее критиковать.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России с ноября начнут действовать новые законы, касающиеся миграции и блогов.

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    8 ноября 2024, 04:35 • Новости дня
    ФСБ обнаружила тайник с минами и выстрелами для гранатометов в Мариуполе

    Крупный тайник с оружием украинских диверсантов найден ФСБ в Мариуполе

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники ФСБ обнаружили крупный схрон с оружием, подготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя, говорится в сообщении ведомства.

    Как отметили оперативники, в найденном тайнике хранились 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию. Все обнаруженные боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на специализированном полигоне, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, схрон предназначался для совершения диверсионно-террористических актов на территории ДНР.

    Напомним, 22 октября Росгвардия обнаружила схрон ВСУ с центнером тротила в ЛНР.

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    6 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    Следствие предъявило обвинения двум участникам ОПГ экс-ректора ВГУЭС

    Следствие предъявило обвинения двум участникам ОПГ экс-ректора ВГУЭС Лазарева

    Tекст: Максим Попов

    СК по Приморскому краю предъявил обвинения двум участникам преступного сообщества, создание которого связывают с экс-ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадием Лазаревым.

    Как отметили в региональном СК, обвинение предъявлено бывшим сотрудникам университета Светлане Ширшиковой и Иннокентию Лазареву. Им инкриминируют участие в организованном преступном сообществе под руководством Лазарева, а также в мошенничестве, передает ТАСС.

    Ранее следствие задержало Лазарева и девять других участников предполагаемого преступного сообщества. Предполагаемому лидеру ОПГ вменяют хищение 16 объектов государственного имущества и обманное получение денег у бюджетных студентов. Фигуранты дела также подозреваются в присвоении более 6 млн рублей из средств гособоронзаказа, выделенных на судостроительное предприятие АО «Восточная верфь», одним из акционеров которого являлся Лазарев.

    Напомним, 27 апреля по делу Лазарева следователи также задержали бывшего гендиректора АО «Восточная верфь» Олега Зубахина.


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    8 ноября 2024, 03:57 • Новости дня
    Угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской области

    Губернатор сообщил о готовности экстренных служб к атаке БПЛА в Саратовской области

    Tекст: Максим Попов

    Экстренные службы в Саратовской области приведены в полную готовность из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    По словам Бусаргина, он получил соответствующие данные  от Минобороны. В связи с этим все экстренные службы области переведены в состояние полной готовности.

    «От министерства обороны ранее поступила информация об угрозе БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    На данный момент детали угрозы и возможные меры по предотвращению атаки не уточняются. Органы власти области продолжают следить за ситуацией и готовы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В случае ухудшения обстановки население будет оперативно информировано.

    Позднее Бусаргин сообщил, что над Саратовым был сбит украинский БПЛА. Его обломки упали в промышленной зоне города.

    Напомним, водителям Саратова разрешили превышать скорость при атаке дронов.

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    7 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Уйба назначен первым замначальника управления Минобороны

    Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава Республики Коми Владимир Уйба указом президента назначен на должность первого заместителя начальника в Главном военно-медицинском управлении Минобороны России.

    Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны, указ был подписан президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Работа Уйбы в новой роли будет направлена на улучшение медицинской поддержки Вооруженных сил страны.

    Напомним, руководитель Республики Коми Владимир Уйба заявил о своем назначении на новую должность на федеральном уровне. 5 ноября Путин подписал указ о назначении Ростислава Гольдштейна, ранее возглавлявшего Еврейскую автономную область, временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.

    Выборы главы Республики Коми и нового состава Госсовета пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года.

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    6 ноября 2024, 01:54 • Новости дня
    Врио главы ЕАО назвала бесценным свой опыт работы в программе «Время героев»

    Tекст: Максим Попов

    Врио Еврейской автономной области Мария Костюк подчеркнула важность своего предыдущего опыта работы в фонде «Защитники Отечества» и программе «Время Героев» для эффективного выполнения новых обязанностей.

    По словам Костюк, она будет с честью служить своей малой родине, чтобы оправдать доверие президента и памяти своего сына, верно служившего отечеству, передает ТАСС.

    Напомним, 5 ноября президент Владимир Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО.



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    6 ноября 2024, 04:28 • Новости дня
    СК объединил дела против исполнителей убийства Дугиной

    СК объединил дела против Цыганенко и Вовк по обвинению в убийстве Дугиной

    Tекст: Максим Попов

    Следствие объединило несколько дел против Богдана Цыганенко и Натальи Вовк, обвиняемых в убийстве журналистки Дарьи Дугиной на почве политической ненависти.

    Следствие по делу об убийстве Дугиной объединило в одно производство ряд дел в отношении участника украинской диверсионно-террористической группы Цыганенко, который вместе с Вовк готовил убийство журналистки, передает ТАСС.

    Известно, что Цыганенко и Вовк заочно обвинены в совершении убийства общеопасным способом, в составе группы лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Оба фигуранта были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Однако только Цыганенко обжаловал эти решения в апелляции, и они уже вступили в силу.

    Судебные документы отмечают, что с делом против Цыганенко были объединены ряд других уголовных дел. Суд подтвердил обоснованность подозрений, выдвинутых предварительным следствием, в причастности Цыганенко и Вовк к этому преступлению. Доказательствами стали показания Александра Дугина, двух свидетелей и другие материалы уголовного дела.

    До этого стало известно, что обвиняемый в убийстве журналистки Дугиной украинец Циганенко, является военнослужащим ВСУ

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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