Очевидцы сообщили о погибших на пожаре на судоверфи в Петрозаводске

Очевидцы сообщили о гибели сварщиков на судостроительном заводе в Петрозаводске

Tекст: Вера Басилая

Местная жительница рассказала, что мужчины проводили сварочные работы на складе, и случайно «пролили горючее», что стало причиной возгорания, передает «Газета.Ru».

Очевидцы сообщили, что вначале загорелся цех, после чего произошел мощный взрыв, который сорвал крышу здания. На место происшествия прибыла пожарная машина и скорая помощь. По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что разорвало панели, и частично сорвало крышу. На месте происшествия были замечены работники завода, некоторые из которых пытались покинуть территорию в панике.

Напомним, на судоремонтном заводе в Петрозаводске вспыхнул пожар.

Сообщалось, что в результате пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске пострадали три человека.

Вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев заявил, что противопожарные системы строящегося цеха цифровой судоверфи в Карелии, где произошел пожар, не были введены в эксплуатацию.