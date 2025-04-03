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Очевидцы сообщили о погибших на пожаре на судоверфи в Петрозаводске
Очевидцы сообщили о гибели сварщиков на судостроительном заводе в Петрозаводске
На Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске произошел пожар, в результате которого погибли два сварщика, проводившие работы на территории предприятия, сообщила местная жительница Галина.
Местная жительница рассказала, что мужчины проводили сварочные работы на складе, и случайно «пролили горючее», что стало причиной возгорания, передает «Газета.Ru».
Очевидцы сообщили, что вначале загорелся цех, после чего произошел мощный взрыв, который сорвал крышу здания. На место происшествия прибыла пожарная машина и скорая помощь. По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что разорвало панели, и частично сорвало крышу. На месте происшествия были замечены работники завода, некоторые из которых пытались покинуть территорию в панике.
Напомним, на судоремонтном заводе в Петрозаводске вспыхнул пожар.
Сообщалось, что в результате пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске пострадали три человека.
Вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев заявил, что противопожарные системы строящегося цеха цифровой судоверфи в Карелии, где произошел пожар, не были введены в эксплуатацию.