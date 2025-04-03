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Противопожарные системы на судоверфи в Карелии не были в введены в строй
Противопожарные системы сгоревшего цеха на судоверфи в Карелии были нерабочими
Противопожарные системы строящегося цеха цифровой судоверфи в Карелии, где произошел пожар, не были введены в эксплуатацию, сообщил вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев.
По словам Ермолаева, огонь вспыхнул в 09:40 по московскому времени, когда проводились работы на объекте строительства четвертого производственного цеха. Противопожарные системы на момент инцидента не были введены в эксплуатацию, что способствовало быстрому распространению огня, передает ТАСС.
Пожар удалось полностью ликвидировать, сейчас идет проливка конструкций. В тушении пожара участвовали 17 единиц техники и порядка 50 пожарных. Прокуратура Республики Карелия начала проверку в связи с пожаром на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске. По предварительным данным, три человека пострадали, погибших нет.
По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования для улучшения пожарной и промышленной безопасности.
Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Оба находятся в отделении реанимации с серьезными ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее на судоремонтном заводе в Петрозаводске вспыхнул пожар, в результате которого пострадали три человека.