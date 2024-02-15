Минобрнауки рекомендовало вузам повысить стипендии до прожиточного минимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, позиция министерства состоит в том, что сумма, не должна быть ниже прожиточного минимума, передает ТАСС.

Могилевский добавил, что при том, что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, но государство создает рамки, в которых сумма академической и социальной стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума, и это будет реализовываться в отношении тех, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию.

Он уточнил, что соответствующее письмо Минобрнауки России направило в университеты.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета заявил о решении повысить президентские стипендии до 30 тыс. рублей.