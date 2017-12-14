Трамп: Виновные в химатаке в Сирии заплатят большую цену

Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в химической атаке в Восточной Гуте «заплатят большую цену»; в то же время советник Белого дома Том Боссерт не исключил военных действий против Сирии на фоне сообщений о применении хлора.

По словам Трампа, район предполагаемой химатаки в Сирии окружен сирийской армией, он требует немедленно его разблокировать. Также он заявил, что виновные «заплатят большую цену», передает РИА «Новости».

Том Боссерт, в свою очередь, заявил, что не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химатаке.

«Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение», – сказал Боссерт.

По его словам, Госдеп уже выпустил заявление, а члены кабинета президента по нацбезопасности обсуждают ситуацию с Трампом и друг с другом «весь вечер и утро».

Ранее МИД России заявил, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне. МИД также предупредил о «тяжелых последствиях» военного вмешательства в ситуацию в Сирии.

Госдеп США ранее выразил обеспокоенность в связи с появлением сообщений о возможном применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, при этом говорилось, что ответственность за «химатаку» несет Россия.

Российский центр по примирению в Сирии, комментируя эти обвинения, решительно опроверг эти сведения.