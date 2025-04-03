Аргентина одобрила пошлины США на свои товары

Аргентина выразила удовлетворение пошлинами США до 10% на свои товары

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, президент Аргентины Хавьер Милей поддержал введение США пошлин на аргентинские товары, заявив, что «все идет по плану». Он также делился сообщениями других пользователей, утверждающих, что такие пошлины являются достижением для страны.



Депутат законодательного собрания провинции Буэнос-Айрес Агустин Рома отметил, что президент США Дональд Трамп, объявивший пошлины, «потрясающе отнесся к Аргентине», и считает, что это эквивалентно договору о свободной торговле. По мнению Ромы, пошлины не превысили 10% благодаря усилиям Милея.

Трамп ранее заявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%, а для каждой страны были установлены индивидуальные тарифы. Аргентина вошла в число стран, для которых пошлины составили 10%, что вызвало положительную реакцию аргентинских властей.

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря 2023 года, заявлял о приоритетности сотрудничества с либеральными демократиями и странами Запада, включая США. За время своего президентства он уже девять раз посещал США и планирует поездку во Флориду для встречи с Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в размере 10% на импорт, утверждая, что это нарушает обязательства перед ВТО и заявляя о намерении защищать национальные интересы.

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выражая уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

Он также объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.