Бразилия пообещала защиту производителей из-за пошлин США

Бразилия оспорила введение США пошлин в 10% и намерена обратиться в ВТО

Tекст: Денис Тельманов

Бразильское правительство заявило о намерении защищать интересы своих производителей на фоне введения США новых пошлин в 10% на импорт из Бразилии. Как передает РИА «Новости», власти страны подчеркивают, что эти меры противоречат обязательствам США перед Всемирной торговой организацией.



В официальном сообщении говорится, что Бразилия после консультаций с частным сектором будет активно защищать интересы своих производителей. Страна остается открытой к переговорам с США для быстрейшей отмены пошлин. Однако, власти также рассматривают возможные ответные меры, включая обращение в ВТО.

Инициатива США по введению пошлин была озвучена президентом Дональдом Трампом, который назвал их «взаимными». Новые тарифы предусматривают минимальную ставку в 10%, но для каждой страны ставки будут различаться, составив половину от тех, что взимаются с американских товаров. Трамп считает, что это поможет сократить госдолг США и укрепить экономическую независимость страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

В другом сообщении Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг. Тем не менее, как сообщалось, в опубликованный «черный список» стран, на импорт из которых введены ответные таможенные пошлины, Россия не вошла.

