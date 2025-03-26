Уолтц взял на себя вину за утечку из секретного чата Белого дома

Fox News: Советник по нацбезопасности Уолтц признал вину за утечку из секретного чата Белого дома

Tекст: Вера Басилая

Советник по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя полную ответственность за утечку чата Signal, в котором обсуждались планы атаки на хуситов в Йемене. Уолтц заявил на шоу The Ingraham Angle, что это инцидент стал для него «позором». Он также пообещал, что будет проведено расследование, передает Fox News.

Редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как принял запрос на добавление в чат от имени Уолтца и оказался «свидетелем обсуждения» предстоящей атаки.

По его словам, в чате находились высокопоставленные лица, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и других. Президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не придает инциденту большого значения, и отметил, что не является поклонником The Atlantic.

Уолтц также добавил, что не знаком лично с Голдбергом, называя его «дном журналистики». Он выразил уверенность, что добавление редактора в чат является случайностью, и объявил об усилении безопасности. Президент США поддержал Уолтца и заявил, что тот не будет уволен, несмотря на требования демократов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что в чате не обсуждались военные планы, а добавление Голдберга в группу было ошибкой.

Уолтц в интервью также отметил, что из инцидента были извлечены уроки, и работа по улучшению безопасности продолжается.

Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

Американский сенатор Марк Уорнер потребовал отставки главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца после инцидента с добавлением журналиста в секретный чат.

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтца после инцидента с утечкой военных планов в закрытом чате.

Шеф ЦРУ сообщил, что американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

Газета ВЗГЛЯД писала, что утечка из секретного чата Белого дома вскрывает главный конфликт внутри Запада.



