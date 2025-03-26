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Сенатор Уорнер потребовал отставки Хегсета и Уолтца из-за скандала с чатом
Сенатор Уорнер призвал Хегсета и Уолтца уйти в отставку после добавления журналиста в секретный чат
Американский сенатор Марк Уорнер потребовал отставки главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца после инцидента с добавлением журналиста в секретный чат обсуждения ударов по Йемену.
Как передает РИА «Новости», сенатор Марк Уорнер призвал главу Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома Майка Уолтца покинуть свои посты после скандала с чатом в мессенджере Signal, где обсуждались удары по хуситам в Йемене. По словам редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, он случайно оказался в чате с участием высокопоставленных чиновников благодаря запросу на соединение.
Скандал привел к тому, что конгрессмены стали осторожнее использовать мессенджеры для секретных переговоров. Советник президента США Майк Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, заявив, что добавление журналиста было ошибкой. Уолтц в интервью Fox News подчеркнул, что не было намеренного добавления Голдберга в чат, и отметил, что его учетная запись выглядела как другое лицо.
Президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужды в извинениях Уолтца за данный инцидент. Это вызвало обеспокоенность среди законодателей, которые начали менять свои данные в мессенджере Signal для повышения безопасности.
По данным портала Axios, конгрессмены начали сокращать количество личной информации в приложении и изменять отображаемые имена после публикации отчета Голдберга. Источники также сообщили о попытках фишинга, направленных против законодателей в течение последних месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене. Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего советника Майка Уолтза после инцидента с утечкой военных планов в закрытом чате. Американским спецслужбам разрешено использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США, сообщил шеф ЦРУ Джон Рэтклифф.