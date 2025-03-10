Израиль атаковал военные объекты в Сирии

Tекст: Антон Антонов

Израильские самолеты атаковали цели на севере провинции Деръа. Удары были нацелены на позиции 89-го батальона в Джбаб и в районе города Израа. Военные объекты в сирийской провинции Деръа подверглись атакам ВВС Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили нанести удар по Сирии в случае нападок на друзов в пригороде Дамаска. Позднее истребители ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам в районе морского порта Тартус.

В Сирии вспыхнули боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что ответственные за расправы над мирными жителями на западе страны будут привлечены к суду, вне зависимости от их статуса и полномочий.