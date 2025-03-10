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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    22 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    9 комментариев
    10 марта 2025, 22:15 • Новости дня

    Израиль атаковал военные объекты в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Военные объекты в сирийской провинции Деръа подверглись атакам ВВС Израиля, сообщает Syria TV.

    Израильские самолеты атаковали цели на севере провинции Деръа. Удары были нацелены на позиции 89-го батальона в Джбаб и в районе города Израа. Военные объекты в сирийской провинции Деръа подверглись атакам ВВС Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили нанести удар по Сирии в случае нападок на друзов в пригороде Дамаска. Позднее истребители ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам в районе морского порта Тартус.

    В Сирии вспыхнули боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что ответственные за расправы над мирными жителями на западе страны будут привлечены к суду, вне зависимости от их статуса и полномочий.

    8 марта 2025, 15:08 • Новости дня
    Такер Карлсон обвинил Запад в гибели христиан в Сирии

    Карлсон заявил, что поддержка Западом конфликта против Асада привела к гибели христиан

    Такер Карлсон обвинил Запад в гибели христиан в Сирии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что поддержка Западом войны против Башара Асада привела к гибели христиан в Сирии, указав на уменьшение их численности в стране.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что поддержка Западом войны против бывшего сирийского президента Башара Асада привела к гибели христиан, передает РИА «Новости». Карлсон подчеркнул, что Асад на протяжении десятилетий защищал религиозные меньшинства в Сирии, включая христианское население. По его словам, с ослаблением позиций Асада количество погибших христиан увеличивалось.

    Карлсон отметил, что в те годы, когда неоконсерваторы на Западе поддерживали военные действия против Асада, процент христианского населения в Сирии сократился с десяти до двух. Журналист также обратил внимание на осквернение христианских святых мест после ухода Асада с поста президента.

    Карлсон выразил сомнение в том, что уничтожение древних христианских общин в регионах от Ирака до Газы является простым совпадением. Он задался вопросом о возможных причинах таких событий и призвал задуматься над этим фактом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии закрыли дороги в часть страны из-за продолжающихся боестолкновений. Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие и прекратить вооруженное сопротивление. Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности в результате боевых действий.

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    9 марта 2025, 23:22 • Новости дня
    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Россия и США запросили консультации СБ ООН из-за насилия в Западной Сирии

    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии
    @ Russian Foreign Ministry/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

    Россия и США обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести срочные закрытые консультации по ситуации в Западной Сирии, сообщает ТАСС.

    Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, консультации могут состояться в понедельник. «Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта», – написал Полянский.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

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    10 марта 2025, 19:38 • Видео
    Резня алавитов в Латакии

    Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

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    10 марта 2025, 18:06 • Новости дня
    Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
    Небензя сообщил о координации России и США по ситуации в Сирии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    Соответствующее заявление Небензя сделал перед началом закрытых консультаций по сирийскому вопросу в Совете Безопасности ООН, ответив положительно на вопрос журналистов по поводу взаимодействия с США, передает ТАСС.

    Напомним, Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва обеспокоена проявлениями насилия в Сирии.

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    9 марта 2025, 18:14 • Новости дня
    В Сирии решили создать комиссию для расследования столкновений в Латакии и Тартусе
    В Сирии решили создать комиссию для расследования столкновений в Латакии и Тартусе
    @ Abdulkerim Muhammed/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.

    Администрация президента Сирийской Арабской Республики объявила о создании независимой национальной комиссии, которая займется расследованием событий, случившихся 6 марта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, передает РИА «Новости».

    В результате столкновений между местными силами безопасности и вооруженными группами, несогласными с новой властью в Дамаске, погибли и пострадали как мирные жители, так и представители военных и службы безопасности.

    Комиссия обязана выявить причины конфликта и установить виновных в нападениях на граждан и на сотрудников силовых структур.

    Ранее в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений. В Восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

    Коментарии (9)
    9 марта 2025, 22:00 • Новости дня
    Президент Сирии обещал не допустить гражданской войны

    Ахмед аш-Шараа заявил об угрозе гражданской войны и противостоянии внешним вмешательствам

    Tекст: Максим Попов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.

    Как отметили в канцелярии президента Сирии, Ахмед аш-Шараа заявил о недопустимости втягивания Сирии в гражданскую войну, акцентируя внимание на попытках остатков прежнего режима и внешних сил спровоцировать раздор в стране, передает ТАСС.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия останется стойкой и не позволит никаким внешним и местным силам погрузить ее в хаос.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности. Позднее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.

    Коментарии (9)
    10 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе

    Сирийские власти завершили операцию и стабилизировали ситуацию в Латакии и Тартусе

    Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.

    Абдельгани заявил, что ситуация в провинциях Латакия и Тартус стабилизировалась. Абдельгани отметил завершение операции, целью которой было обеспечение безопасности и восстановление работы государственных учреждений, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Минобороны, силовики успешно отразили все атаки вооруженных отрядов, обеспечив безопасность крупных населенных пунктов и контроль на большинстве автомобильных трасс в регионе.

    Ранее сирийские силы безопасности отразили атаку сторонников свергнутого Башара Асада на блокпост в Меззе.

    В результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

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    8 марта 2025, 01:26 • Новости дня
    Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие
    Президент Сирии аш-Шараа призвал сторонников Асада сложить оружие
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал сторонников Башара Асада сложить оружие и заявил, что новые власти страны «будут преследовать остатки павшего режима».

    В видеообращении аш-Шараа подчеркнул, что те, кто «продолжает нападать на народ, предстанут перед справедливым судом». «Остаткам прежнего режима необходимо проявить инициативу и сложить оружие», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что государство будет ограничивать поставки оружия, чтобы поддерживать гражданский мир, «в Сирии не будет свободного оружия». «Каждый, кто нападет на безоружных мирных жителей, будет привлечен к строгой ответственности», – подчеркнул аш-Шараа.

    Сирийский лидер заявил, что государство будет «гарантом» мира и безопасности на своих территориях. Он заявил о намерении «защитить» мирных жителей на побережье и в зонах столкновений. Президент заявил, что участвующие в боевых действиях силы должны подчиняться военным руководителям и обеспечивать порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии произошли столкновения сил безопасности новой власти с вооруженными сторонниками экс-президента страны Башара Асада. Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности.

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    7 марта 2025, 23:48 • Новости дня
    Власти Латакии сообщили о гибели более 50 сотрудников сил безопасности

    Начальник безопасности сирийской Латакии сообщил о гибели более 50 силовиков

    Tекст: Антон Антонов

    В сирийской провинции Латакия более 50 сотрудников сил безопасности были убиты в столкновениях с вооруженными сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада, сообщил начальник безопасности региона.

    Указывается, что подразделения сил безопасности сумели взять под контроль город Джебла. Силы безопасности планируют в ближайшее время войти в город Кардаха, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде сирийских городов произошли столкновения между вооруженными отрядами самообороны и силами безопасности новой власти. В Кардахе в сирийской провинции Латакия продолжаются боевые действия между силами безопасности страны, подвластными новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие.

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    8 марта 2025, 22:27 • Новости дня
    В Сирии атаковали штаб сил безопасности в Дейр-эз-Зоре

    Неизвестные атаковали штаб сил безопасности в Букрасе в провинции Дейр-эз-Зор

    Tекст: Максим Попов

    В восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор, сообщил Syria TV.

    По информации телеканала, неизвестные вооруженные люди атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас, расположенном в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Детали нападения и число возможных жертв пока не уточняются, передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг на западе страны, в провинциях Латакия и Тартус, произошли ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и группировками, выступающими против новой власти в Дамаске. Для подавления насилия в эти регионы были направлены дополнительные подразделения армии и МВД, которые использовали боевые вертолеты для поддержки операций.

    Местные власти в условиях обострения ситуации объявили комендантский час, чтобы ограничить передвижение и предотвратить дальнейшие беспорядки. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные группы в Латакии и Тартусе прекратить сопротивление и сложить оружие.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада.

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    9 марта 2025, 07:52 • Новости дня
    Al Arabiya: «Хезболла» причастна к дестабилизации ситуации в Сирии

    Представитель сил безопасности Латакии обвинил «Хезболлу» в поддержке сторонников Асада

    Tекст: Максим Попов

    Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

    Как сообщает Al Arabiya, представитель сил безопасности в сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик заявил, что ливанская шиитская организация «Хезболла» сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации в Сирии, передает ТАСС. По его словам, «Хезболла» и иностранные государства поддерживали сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада в ряде районов сирийского побережья.

    Ад-Дик отметил, что силы безопасности арестовали пять человек из числа высокопоставленных лиц прежнего режима, однако их имена не раскрываются по соображениям безопасности. Он также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем на 90%.

    Напомним, столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента начались 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Наиболее жестокие бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому принадлежит семья Асада. В ответ на эти события власти ввели комендантский час и направили армейские части в регион.

    Минобороны Сирии 7 марта объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, за два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

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    9 марта 2025, 03:20 • Новости дня
    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности

    ЕС обвинил сторонников Асада в нападениях на силы переходного правительства Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз осудил нападения на сирийские силы безопасности, предположительно совершенные сторонниками экс-президента Башара Асада, и призвал к защите гражданского населения страны.

    Евросоюз резко осудил недавние нападения на силы безопасности переходного сирийского правительства. Как сообщает ТАСС, эти нападения были приписаны сторонникам бывшего президента Сирии Башара Асада. В заявлении европейской внешнеполитической службы говорится, что насилие против гражданских лиц недопустимо, и они должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом.

    Кроме того, ЕС призвал все внешние силы соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Это заявление было сделано на фоне эскалации конфликта в сирийских провинциях Латакия и Тартус, где в минувшую пятницу произошли ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске.

    В ответ на эти события в Латакии и Тартусе были введены дополнительные армейские и полицейские подразделения, а также использованы боевые вертолеты. Власти ввели комендантский час для урегулирования ситуации. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал мятежников сложить оружие, а Минобороны объявило о закрытии дорог, ведущих к прибрежным районам страны.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.

    в восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

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    9 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    В Сирии начались столкновения на электростанции в Баниясе

    SANA: Столкновения со сторонниками Асада начались на газовой электростанции в Баниясе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности, сообщили СМИ.

    Сирийское государственное агентство SANA сообщило о столкновениях между сирийскими силами безопасности и сторонниками бывшего президента Башара Асада на газовой электростанции в портовом городе Банияс, передает ТАСС.

    Силы безопасности в настоящее время пытаются вернуть станцию под контроль, чтобы предотвратить повреждение энергетической системы региона. Временное правительство Сирии предпринимает все возможные меры для стабилизации ситуации и восстановления порядка в районе конфликта.

    Ранее представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, отмечая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений. В восточной Сирии вооруженные лица совершили нападение на штаб сил безопасности в городе Букрас провинции Дейр-эз-Зор.

    Коментарии (2)
    8 марта 2025, 01:59 • Новости дня
    США подтвердили участие Уолтца и Рубио в предстоящих переговорах с Украиной

    Уолтц подтвердил свое и Рубио участие в предстоящих переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с главой Госдепа Марко Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Уолтц рассчитывает «вернуть эти переговоры в нужное русло, добиться прекращения огня и обеспечить мир», передает ТАСС.

    Он также подчеркнул важность экономического сотрудничества, отметив, что у Украины была «прекрасная возможность связать экономики посредством сделки о полезных ископаемых», но «все прошло не совсем гладко». Однако США надеются вернуть ситуацию в нужное русло, сказал он.

    Дополнительно Уолтц анонсировал визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Соединенные Штаты на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Fox News сообщал, что американская делегация отправится в Эр-Рияд для встречи с украинскими официальными лицами, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Политолог Владимир Корнилов предположил, что Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине.


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    10 марта 2025, 21:40 • Новости дня
    Сирия выразила заинтересованность в партнерстве с Россией

    Временный президент Сирии заявил о стремлении сохранить стратегические отношения с Россией

    Сирия выразила заинтересованность в партнерстве с Россией
    @ Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подчеркнул важность поддержания стратегических связей с Россией, стремясь избежать раскола в отношениях между странами.

    Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, передает ТАСС. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью агентству Rueters заявил о стремлении поддерживать отношения с Россией на высоком уровне, избегая разногласий.

    «Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», – отметил аш-Шараа.

    Новые власти Сирии пытаются не допустить раскола в отношениях с Россией, что может повлиять на региональную стабильность. Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что российское присутствие в Сирии не должно восприниматься как угроза, и выразил уверенность в необходимости дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.

    Как сообщалось, предложенный сирийскими властями диалог является самым оптимальным путем урегулирования ситуации в стране, заявил в четверг официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

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    8 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    Сирийский патруль попал в засаду в Латакии

    Патруль безопасности Сирии в Латакии попал в засаду: один погиб, двое ранены

    Tекст: Мария Иванова

    В Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада, что привело к гибели одного человека и ранению двоих.

    Агентство SANA сообщает, что в провинции Латакия, неподалеку от города Эль-Хаффа, патруль департамента общественной безопасности столкнулся с засадой, устроенной вооруженными сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада. В результате инцидента один представитель сирийских сил безопасности погиб, а двое получили ранения, сообщает ТАСС.

    С 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными сторонниками Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, который является домом для алавитов, религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

    В ответ на эти столкновения власти Сирии направили в указанные провинции армейские части и бронетехнику, а в основных городах был введен комендантский час.

    Министерство обороны Сирии объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами страны после двухдневных боев, которые стали самым серьезным вызовом для переходного правительства в Дамаске с момента смены власти в декабре прошлого года.

    По данным управления внутренних дел Латакии, во время подавления мятежа погибли 50 сотрудников сирийских сил безопасности. Также урдский телеканал Rudaw сообщал о гибели 229 мирных граждан.

    В субботу Минобороны Сирии объявило о закрытии дорог в прибрежные районы, включая Латакию и Тартус, после недавних вооруженных столкновений.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.

    Коментарии (2)
    Главное
    Сирия выразила заинтересованность в партнерстве с Россией
    Космонавтам Гребенкину и Чубу присовены звания Героев России
    Зеленский извинился перед Трампом за хамство в Овальном кабинете
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    Столкнувшийся с танкером у берегов Британии контейнеровоз перевозил яд и алкоголь
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    США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс

    Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это первый в мире подобного рода резерв. Когда в прошлый раз США создали золотой резерв, американская валюта вскоре стала господствовать в мировой экономической системе. К чему приведет создание Америкой криптовалютных резервов и стоит ли России и другим странам последовать этому примеру? Подробности

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    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать

    «Если Илон Маск пойдет на этот шаг, то ВСУ ждут крайне неприятные последствия». Такими словами военные эксперты оценивают заявления американского миллиардера о том, что при отключении Украины от системы Starlink оборона ВСУ может рухнуть. Это заявление даже спровоцировало публичную перепалку с участием госсекретаря США и главы МИД Польши. Почему Starlink настолько критичен для ВСУ? Подробности

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    «Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

    «Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну. Пацаны встают, берут автоматы и начинают прощаться друг с другом». Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как его изменил боевой опыт от Сирии до Украины – и почему с войны невозможно вернуться полностью. Подробности

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    Как США безжалостно сожгли заживо десятки тысяч японцев

    80 лет назад, в ночь на 10 марта 1945 года, США за несколько часов сожгли заживо десятки тысяч мирных японских граждан, устроив массовую бомбардировку Токио. «Ни одна воздушная атака в истории не была настолько разрушительной», пишут об этом историки. Как американцы оправдывали столь чудовищную жестокость? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

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    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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