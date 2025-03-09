Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
В Сирии пообещали привлечь к суду виновных в расправах над мирными жителями
Временный президент Сирии объявил о наказании участников расправ над мирными жителями
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что ответственные за расправы над мирными жителями на западе страны будут привлечены к суду, вне зависимости от их статуса и полномочий.
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о решительном намерении привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийствам на западе страны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что никто не будет освобожден от наказания, вне зависимости от занимаемой должности или уровня полномочий.
Аш-Шараа отметил, что все, чьи действия привели к смертям мирных жителей, будут подвергнуты правосудию. «Никто не выше закона, поэтому любой, чьи руки запятнаны кровью сирийцев, рано или поздно предстанет перед судом», – заявил он в своем обращении к нации.
По его словам, новое правительство стремится восстановить справедливость и защитить права граждан, чтобы впредь избежать подобных трагедий. Временный президент подчеркнул, что будет применено самое строгое наказание к тем, кто превысил государственные полномочия или использовал власть для своих целей.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.