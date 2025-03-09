В Сирии пообещали привлечь к суду виновных в расправах над мирными жителями

Временный президент Сирии объявил о наказании участников расправ над мирными жителями

Tекст: Максим Попов

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о решительном намерении привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийствам на западе страны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что никто не будет освобожден от наказания, вне зависимости от занимаемой должности или уровня полномочий.

Аш-Шараа отметил, что все, чьи действия привели к смертям мирных жителей, будут подвергнуты правосудию. «Никто не выше закона, поэтому любой, чьи руки запятнаны кровью сирийцев, рано или поздно предстанет перед судом», – заявил он в своем обращении к нации.

По его словам, новое правительство стремится восстановить справедливость и защитить права граждан, чтобы впредь избежать подобных трагедий. Временный президент подчеркнул, что будет применено самое строгое наказание к тем, кто превысил государственные полномочия или использовал власть для своих целей.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.