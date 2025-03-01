Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.11 комментариев
Израиль предупредил Сирию об ответном ударе в случае нападения на друзов
Израиль заявил о готовности нанести удар по Сирии в ответ на атаки на друзей в Джарамана
Израильские власти пригрозили Сирии ударом в случае нападок на друзов в пригороде Дамаска, Джарамана, для чего ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.
Израиль пригрозил ударом по Сирии, если сирийские друзы подвергнутся атакам со стороны новых властей в Дамаске, сообщает «РИА Новости». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности для защиты друзей в Джарамана, находящейся в пригороде столицы Сирии.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана, которое подвергается атаке со стороны сил сирийского режима. В заявлении министерства обороны Израиля говорится о готовности передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение: любое нападение на друзов повлечет за собой тяжелые последствия.
В пресс-службе израильского оборонного ведомства подчеркивают: «Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам – он столкнется с нашей ответной реакцией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что новые сирийские власти являются «исламистами и джихадистами», но пытаются вести себя вежливо, чтобы легитимизироваться, заявил глава израильского МИД Гидеон Саар.
Израильские ВВС атаковали склад оружия ХАМАС в Дейр-Али, который предназначался для атак на ЦАХАЛ. Министерство обороны США разрабатывает план полного вывода всех своих войск из Сирии в течение 30-90 дней в связи с интересом президента Дональда Трампа.