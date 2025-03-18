Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Перестрелки на ливано-сирийской границе унесли не менее семи жизней
Минздрав Ливана сообщил о гибели семи человек в перестрелках на границе с Сирией
Ливанский Минздрав сообщил о гибели семи человек и 52 раненых в результате обстрелов на границе с Сирией, где столкновения продолжаются из-за нападений на пограничные селения.
Обстрелы северо-восточных районов Ливана на границе с Сирией привели к жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС.
Согласно сообщению Минздрава Ливана, за последние сутки в пограничных селениях погибли по меньшей мере семь человек, а 52 человека получили ранения.
Президент Ливана генерал Джозеф Аун ранее приказал войскам наносить удары по источникам огня на сирийской территории в ответ на непрекращающиеся обстрелы.
По сведениям телеканала Al Jadeed, обмен ударами начался после нападения на поселок Эль-Фадлия, где были убиты два ливанца. Представитель Минобороны переходного правительства Сирии сообщил телеканалу Sky News Arabia, что потери сирийских военных за сутки увеличились с шести до 12 человек, и не уточнил информацию о раненых.
Сирийские силы сейчас проводят операцию по зачистке местности в пограничном районе Хауш-эс-Сейид Али. Ранее сирийская армия вытеснила из этого района бойцов шиитского движения «Хезболлах», которых обвиняют в «вторжении на сирийскую территорию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух представителей «Хезболла», действовавших как разведчики-наблюдатели и участвовавших в терактах на юге Ливана.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новые власти Сирии обвинили ливанское движение «Хезболла» в причастности к убийству троих сотрудников сил безопасности на границе с Ливаном.
Также сообщалось, что истребители ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам в районе морского порта Тартус на западе Сирии.