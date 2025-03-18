Перестрелки на ливано-сирийской границе унесли не менее семи жизней

Минздрав Ливана сообщил о гибели семи человек в перестрелках на границе с Сирией

Tекст: Денис Тельманов

Обстрелы северо-восточных районов Ливана на границе с Сирией привели к жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС.

Согласно сообщению Минздрава Ливана, за последние сутки в пограничных селениях погибли по меньшей мере семь человек, а 52 человека получили ранения.

Президент Ливана генерал Джозеф Аун ранее приказал войскам наносить удары по источникам огня на сирийской территории в ответ на непрекращающиеся обстрелы.

По сведениям телеканала Al Jadeed, обмен ударами начался после нападения на поселок Эль-Фадлия, где были убиты два ливанца. Представитель Минобороны переходного правительства Сирии сообщил телеканалу Sky News Arabia, что потери сирийских военных за сутки увеличились с шести до 12 человек, и не уточнил информацию о раненых.

Сирийские силы сейчас проводят операцию по зачистке местности в пограничном районе Хауш-эс-Сейид Али. Ранее сирийская армия вытеснила из этого района бойцов шиитского движения «Хезболлах», которых обвиняют в «вторжении на сирийскую территорию».

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух представителей «Хезболла», действовавших как разведчики-наблюдатели и участвовавших в терактах на юге Ливана.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новые власти Сирии обвинили ливанское движение «Хезболла» в причастности к убийству троих сотрудников сил безопасности на границе с Ливаном.

Также сообщалось, что истребители ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам в районе морского порта Тартус на западе Сирии.