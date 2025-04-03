Лавров сообщил сроки открытия посольства России в Нигере

Лавров: Российское посольство в Нигере откроется в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что Россия в скором времени планирует завершить все организационные работы для возвращения посольства, передает ТАСС.

«В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году», – отметил Лавров на встрече с министром иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре.

Ранее в МИД рассказали о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре сообщал о планах открыть посольство России в стране и выразил надежду на скорое предложение кандидатуры посла.