Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.0 комментариев
Лавров сообщил сроки открытия посольства России в Нигере
Лавров: Российское посольство в Нигере откроется в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах открыть российское посольство в Нигере в 2025 году.
Он подчеркнул, что Россия в скором времени планирует завершить все организационные работы для возвращения посольства, передает ТАСС.
«В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году», – отметил Лавров на встрече с министром иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре.
Ранее в МИД рассказали о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре сообщал о планах открыть посольство России в стране и выразил надежду на скорое предложение кандидатуры посла.