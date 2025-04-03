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    Почему Финляндия намекает на восстановление отношений с Россией
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

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    3 апреля 2025, 20:07 • Новости дня

    Лавров сообщил сроки открытия посольства России в Нигере

    Лавров: Российское посольство в Нигере откроется в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах открыть российское посольство в Нигере в 2025 году.

    Он подчеркнул, что Россия в скором времени планирует завершить все организационные работы для возвращения посольства, передает ТАСС.

    «В самое ближайшее время мы с вашей помощью завершим все организационные работы по возвращению нашего посольства. Совершенно точно сделаем это в 2025 году», – отметил Лавров на встрече с министром иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре.

    Ранее в МИД рассказали о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре сообщал о планах открыть посольство России в стране и выразил надежду на скорое предложение кандидатуры посла.

    2 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в своих социальных сетях фото с рыбалки на Дону, вызвав подозрения в нарушении запрета на ловлю рыбы с моторной лодки.

    На фотографии артист держит щуку весом в несколько килограммов, что вызвало волну обсуждений среди его подписчиков, передает «Московский комсомолец».

    «Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал Безруков фото. Однако некоторые комментаторы указали на то, что с 1 апреля по 31 мая в области действует запрет на рыбную ловлю с использованием моторных лодок, а также на то, что ловля щуки запрещена до 15 апреля.

    Особое внимание привлекло то, что в регионе стартовала операция «Путина-2025», в рамках которой запрещено не только ловить рыбу, но и передвигаться по водоемам на моторных плавсредствах.

    В 2020 году блогеры поймали липецкого чиновника на незаконной рыбалке.

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    3 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия увеличила численность своих вооруженных сил быстрее, чем ожидали западные аналитики, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи.

    Генерал отметил, что российские войска не только увеличивают численность, но и заменяют боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, передает ТАСС.

    Эти заявления Каволи сделал в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где он представил свое вступительное слово.

    Ранее концерн «Калашников» сообщил о намерении увеличить производство ракетно-артиллерийского вооружения на 60% в 2025 году.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    3 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    Командование ВСУ запретило сдаваться блокированным в Курской области военным
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинским военным, блокированным в районе Гуево в Курской области, запрещено сдаваться в плен, несмотря на тяжелые условия и нехватку медикаментов, связи и провианта, сообщили в антифашистском подполье.

    Представитель подполья сообщил, что командование ВСУ требует от солдат продолжать сопротивление, даже если они тяжело ранены, передает РИА «Новости». По его словам, такие условия вынуждают военных буквально умирать в подвалах.

    Кроме того, большинство украинских военнослужащих, окруженных в этом районе, не имеют доступа к связи, медикаментам и необходимым запасам продовольствия, добавил собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что в районе села Гуево в Курской области обнаружены группы украинских военнослужащих, состоящие из бывших заключенных, которые действуют в окрестных лесных массивах.

    Также сообщалось, что украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    3 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

    США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

    Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

    - Китай – 34%;
    - Тайвань – 32%;
    - Швейцария – 31%;
    - ЮАР – 30%;
    - Индия – 26%;
    - Южная Корея – 25%;
    - Япония – 24%.

    В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.

    Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

    Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

    Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

    ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.

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    2 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.

    По словам Келлога, президент США «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.

    Ранее в Белолм доме, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин может согласиться на режим прекращения огня, заявили о наличии «психологического дедлайна».

    Издание The New York Times писало, что требования Москвы на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

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    3 апреля 2025, 15:40 • Новости дня
    Возбуждено дело после пожара на судостроительном заводе в Карелии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ», сообщили в Западном МСУТ СК России, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг на судоремонтном заводе в Петрозаводске вспыхнул пожар, пострадали три человека. Очевидцы сообщили о погибших на пожаре.

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    3 апреля 2025, 17:59 • Новости дня
    В Минобороны Белоруссии рассказали об учениях «Запад-2025»

    Минобороны Белоруссии: Учения «Запад-2025» покажут, что Москва и Минск никому не угрожают

    В Минобороны Белоруссии рассказали об учениях «Запад-2025»
    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что учения «Запад-2025» с Россией запланированы на сентябрь и направлены на демонстрацию оборонной готовности.

    Хренин сообщил в интервью телеканалу «Первый информационный», что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут в сентябре. «Эти учения мы проводим самостоятельно на основе своего решения без оглядки на страны Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для того, чтобы показать – мы готовы себя защищать и никому не угрожаем», – отметил Хренин, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что процесс выработки замысла учений еще продолжается.

    В декабре секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия «проводили, проводят и будут проводить» совместные учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Белоруссия провели учения нестратегических ядерных сил. В сентябре прошлого года сообщалось о сосредоточении сил и средств ракетных войск России и Белоруссии. В октябре министр обороны России Андрей Белоусов посетил Минск для участия в заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    3 апреля 2025, 01:10 • Новости дня
    Законопроект о повышении штрафов за антисанитарию в квартирах направлен в кабмин

    В российское правительство направили законопроект о росте штрафов за антисанитарию до 50 тыс. рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред комитета Госдумы Сергей Колунов направил проект о повышении штрафов за антисанитарию в правительство, предложив увеличить их на 250%.

    Как передает РИА «Новости», депутат Госдумы Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в квартирах. Новый законопроект, направленный в правительство РФ, предлагает повысить штрафные санкции для граждан до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц – до 5 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей – до 5 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток, юридических лиц – до 50 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

    Ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу, отметив, что действующие штрафы не менялись с 2008 года и не способствуют ответственному поведению. Сейчас штрафы варьируются от 500 до 1 тыс. рублей для граждан, от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или приостановления деятельности для индивидуальных предпринимателей, и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или приостановления деятельности для юридических лиц.

    Колунов также сообщил о намерении добиваться возвращения нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафные меры не оказывают должного воздействия на нарушителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наибольшее количество обращений граждан в прокуратуру связано с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенно касающимися роста платы и низкого качества услуг.

    В одной из квартир на Нагатинской набережной в Москве уровень аммиака на лестничной площадке превысил норму в 20 раз из-за девяти кошек, сообщила столичная прокуратура.

    Роспотребнадзор согласился с предложением увеличить штрафы за антисанитарию в жилых помещениях, поскольку существующие меры не менялись с 2008 года и не способствуют ответственному поведению.

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    3 апреля 2025, 02:53 • Новости дня
    Россияне назвали мужчин лучшими начальниками

    Исследование: 60% россиян считают мужчин лучшими руководителями

    Tекст: Денис Тельманов

    В исследовании SuperJob выяснили, что большинство россиян предпочитают мужчин на руководящих должностях, однако женщины больше восхищаются начальницами.

    Большинство россиян считают мужчин лучшими начальниками, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на опрос SuperJob. В исследовании приняли участие 7 тыс. человек из всех округов страны. Согласно данным, 60% респондентов выбрали мужчин в качестве идеальных руководителей, в то время как женщин на этой позиции видят лишь 19% опрошенных.

    Отмечается, что женщины в России чаще, чем мужчины, восхищаются начальницами. 33% россиянок считают женщин лучшими руководителями, в то время как среди мужчин этот показатель составляет только 12%. Примерно 20% опрошенных не имеют четкого мнения по этому вопросу, считая, что профессионализм и адекватность важнее гендера.

    Возрастные предпочтения также играют роль в выборе идеального начальника. Молодые специалисты до 24 лет отдают предпочтение руководителям старше 40 лет. Те, кто находится в возрасте от 25 до 35 лет, предпочитают начальников около 43 лет. Россияне в возрасте от 35 до 45 лет лучше контактируют с управленцами на 5 лет старше, чем они сами. В то время как после 50 лет, люди предпочитают работать с более молодыми руководителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 51% россиян согласны сменить работу ради лучшего соцпакета, а 17% – даже с понижением зарплаты. Согласно опросу Mainsgroup, 21,7% россиян испытывают страх перед первоапрельскими розыгрышами, и 24,3% готовы приобрести страховку от их последствий за 100 рублей. Аналитики сервиса SuperJob отметили снижение числа увольнений сотрудников в России за ненадлежащее поведение на корпоративных мероприятиях с 2011 по 2024 год, в опросе участвовали 1600 экономически активных россиян.

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    3 апреля 2025, 00:02 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку после обрушения в шахте «Ново-Кальинская» на Урале

    Tекст: Денис Тельманов

    В шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области произошло обрушение пород, находившиеся в зоне ЧП семь человек эвакуированы, прокуратура начала проверку.

    Как передает РИА «Новости», в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске Свердловской области произошло обрушение пород на глубине 1010 метров. В это время в зоне происшествия находились семь человек, из которых шестеро смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

    По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, надзорное ведомство уже начало проверку обстоятельств происшествия. К проверке будут привлечены специалисты из других надзорных ведомств.

    На месте обрушения работают специалисты МЧС, которые занимаются спасением оставшегося под завалами горняка. Всего на месте задействованы 22 сотрудника и пять единиц техники. Происшествие случилось в среду вечером, около 21.30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Североуральска начала проверку после гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» вследствие горного удара на глубине 1160 м.

    В Якутии, где произошло обрушение породы на шахте, из-под завалов извлекли тело мужчины, и еще одного человека удалось спасти.

    На шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области произошло обрушение горной породы, МЧС России проводит эвакуацию, и один горняк оказался под завалами на глубине 1010 м.

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    3 апреля 2025, 19:16 • Новости дня
    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы

    Лидер Буркина-Фасо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе встречи с коллегой из Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре выразил признательность Траоре за его согласие посетить мероприятие, отметив, что это подчеркивает укрепляющиеся отношения между двумя государствами, передает ТАСС.

    Глава российского МИД подчеркнул, что за последние годы российско-буркинийское взаимодействие получило «новое мощное измерение». Он также упомянул, что лидеры стран находятся в постоянном контакте.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на праздновании Дня Победы особые меры безопасности.

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    3 апреля 2025, 03:59 • Новости дня
    В Бурятии загорелся лес на площади 1 га

    В Хоринском районе Бурятии началось тушение лесного пожара на площади один гектар

    Tекст: Денис Тельманов

    Лесной пожар начался на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, в тушении участвуют двенадцать человек и две единицы техники.

    Лесной пожар на площади один гектар был зафиксирован в Хоринском районе Бурятии, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел утром 3 апреля. Возгорание было выявлено с помощью видеомониторинга, и на данный момент угрозы для населенных пунктов нет.

    Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, предположительно, огонь был перенесён с лесосеки. На тушении задействованы 12 человек и две единицы техники, что позволяет оперативно справляться с возгоранием.

    Пожароопасный сезон в Бурятии стартовал 25 марта и был отмечен сложными условиями из-за аномальной жары. В 2024 году регион столкнулся с серьёзными пожарами: в начале июля прошлого года был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

    В течение особого противопожарного периода в Бурятии зарегистрировано более 600 лесных пожаров, что свидетельствует о высоком уровне риска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске на горе Машук произошел пожар, который охватил 1 тыс. кв. метров сухой растительности, но огонь уже удалось локализовать. Газета также сообщала, что в Приморском крае огонь от несанкционированного пала сухой травы распространился на поселки и уничтожил 18 зданий.

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    3 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Россия помогла обжаловать ордер Интерпола на арест Додика

    Tекст: Александра Юдина

    Россия сыграла важную роль в обжаловании решения Интерпола о международном розыске руководства Республики Сербской, заявил президент Милорад Додик, которого суд Боснии приговорил к году тюремного заключения.

    По его словам, Россия сыграла значительную роль в процессе обжалования запроса Интерпола на выдачу ордера на арест руководителей Республики Сербской, передает ТАСС.

    Додик отметил, что Россия, Венгрия, Черногория и другие страны вмешались в этот процесс, чтобы поддержать справедливость, а не просто спасать его и других лидеров от ареста.

    Он подчеркнул, что их поддержка важна для сохранения веры в справедливость. Суд Боснии и Герцеговины ранее приговорил Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность за игнорирование решений высокого представителя международного сообщества Кристиана Шмидта. Однако это решение может быть обжаловано.

    Накануне Интерпол отклонил запрос Боснии и Герцеговины (БиГ) на арест главы Республики Сербской Милорада Додика, удовлетворив апелляцию Сербии.

    Днем ранее Додик прибыл в Москву и начал свой визит с посещения Могилы неизвестного солдата. Президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя Республики Сербской.

    На прошлой неделе Интерпол в Сараево инициировал международный розыск Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича.

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    3 апреля 2025, 15:19 • Новости дня
    Песков заявил о намерении продолжать усилия с США для урегулирования на Украине

    Bloomberg: Песков заявил о намерении продолжать усилия с США для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании продолжать сотрудничество с США в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса, пишет Bloomberg.

    Россия хотела бы продолжать сотрудничество с США по урегулированию украинского кризиса, заявил Песков в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС. По его словам, Москва предпочитает усилия, направленные на мирное разрешение конфликта на Украине.

    Песков подчеркнул, что Россия и США должны сосредоточиться на диалоге и понимании. Он отметил, что нынешняя американская администрация также предпочитает переговоры, а не конфликт. «Все предпочитают не сражаться, а говорить, и не только говорить, но и быть услышанными», – цитирует агентство слова Пескова.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    Пошлины Трампа шокировали мир

    «Это не поступок друга», «Трамп говорит, что собирается разрушить Бреттон-Вудскую систему», «Трамп взрывает правила мировой торговли», – так мировые СМИ отреагировали на введенные США таможенные пошлины. Тема тарифов попала на обложки большинства изданий. Как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры? Подробности

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    Как ФСБ вывели из хаоса 1990-х годов

    Ровно тридцать лет назад, 3 апреля 1995 года, российские органы госбезопасности получили их сегодняшнее название – ФСБ. В каком состоянии тогда находилось наследие бывшего КГБ СССР, какая политическая борьба стояла за этим переименованием – и какие оно имело практические последствия для работы соответствующих структур? Подробности

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    Литва расхлебывает последствия ссоры с Китаем

    «Сотни миллионов евро прямых инвестиций» потеряны Литвой, о чем прямо заявляет руководство страны – а все из-за того, что Вильнюс взял на себя смелость поссориться с Пекином. Между тем изначально литовцам обещали прямо противоположное: огромные доходы и даже фабрики по производству полупроводников. Почему же все пошло прахом? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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