Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.14 комментариев
В МИД рассказали о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане
Захарова: Россия откроет посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане
Россия планирует в ближайшее время открыть дипломатические представительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, что станет важным шагом для укрепления отношений с этими странами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова на брифинге заявила, что эти дипломатические миссии планируется открыть в ближайшее время. Она уточнила, что посольства в Нигере и Сьерра-Леоне будут возобновлены после прекращения их деятельности в 1992 году из-за финансовых затруднений. «В 2023 году начали функционировать российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а на очереди Нигер и Сьерра-Леоне», – отметила дипломат, передает ТАСС.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Южном Судане будет учреждено новое дипломатическое представительство, на что уже выпущены соответствующие распоряжения правительства Российской Федерации в конце декабря 2024 года.
В октябре в Доме прав человека были подписаны меморандумы о взаимодействии между российским уполномоченным по правам человека и правозащитными учреждениями из Кении, Конго, Нигерии, Сьерра-Леоне и Бангладеш.