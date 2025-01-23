В МИД рассказали о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

Захарова: Россия откроет посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова на брифинге заявила, что эти дипломатические миссии планируется открыть в ближайшее время. Она уточнила, что посольства в Нигере и Сьерра-Леоне будут возобновлены после прекращения их деятельности в 1992 году из-за финансовых затруднений. «В 2023 году начали функционировать российские посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а на очереди Нигер и Сьерра-Леоне», – отметила дипломат, передает ТАСС.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Южном Судане будет учреждено новое дипломатическое представительство, на что уже выпущены соответствующие распоряжения правительства Российской Федерации в конце декабря 2024 года.

В октябре в Доме прав человека были подписаны меморандумы о взаимодействии между российским уполномоченным по правам человека и правозащитными учреждениями из Кении, Конго, Нигерии, Сьерра-Леоне и Бангладеш.