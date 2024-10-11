Россия укрепила правозащитные связи с Африкой и Азией

Россия подписала меморандумы с правозащитниками из Кении, Конго и других стран

Меморандумы направлены на укрепление сотрудничества в области защиты прав и свобод человека. Омбудсмен Татьяна Москалькова подчеркнула, что за последние годы правозащитные институты этих стран значительно укрепились и приобрели необходимый опыт.

«Благодаря подписанию меморандумов мы будем более целенаправленно проводить правовое просвещение и, самое главное, помогать людям», – отметила она в своем заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Также федеральный омбудсмен сообщила, что ее коллеги обладают значительным опытом борьбы с дискриминацией и геноцидом. «Сегодня мы объединяем усилия, чтобы противодействовать этим явлениям и создать гарантии для выполнения Всеобщей декларации прав человека», – добавила она.