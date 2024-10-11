В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.10 комментариев
Россия укрепила правозащитные связи с Африкой и Азией
Россия подписала меморандумы с правозащитниками из Кении, Конго и других стран
В Доме прав человека подписаны меморандумы о взаимодействии между российским Уполномоченным по правам человека и правозащитными учреждениями из Кении, Конго, Нигерии, Сьерра-Леоне и Бангладеш.
Меморандумы направлены на укрепление сотрудничества в области защиты прав и свобод человека. Омбудсмен Татьяна Москалькова подчеркнула, что за последние годы правозащитные институты этих стран значительно укрепились и приобрели необходимый опыт.
«Благодаря подписанию меморандумов мы будем более целенаправленно проводить правовое просвещение и, самое главное, помогать людям», – отметила она в своем заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.
Также федеральный омбудсмен сообщила, что ее коллеги обладают значительным опытом борьбы с дискриминацией и геноцидом. «Сегодня мы объединяем усилия, чтобы противодействовать этим явлениям и создать гарантии для выполнения Всеобщей декларации прав человека», – добавила она.