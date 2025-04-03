В Нигере сообщили о готовности открыть посольство России

Нигер выразил готовность открыть посольство России

Tекст: Дарья Григоренко

Сангаре на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул, что все необходимые решения уже приняты. Министр отметил, что следующим шагом станет поиск подходящего здания для размещения дипломатического представительства России в Нигере. Он выразил надежду на то, что этот процесс завершится в скором времени. Сангаре также добавил, что Нигер ожидает от России предложения кандидатуры посла, передает ТАСС.

Комментируя развитие отношений между странами, Сангаре подчеркнул, что они надеются на быстрое осуществление всех необходимых мероприятий и укрепление двусторонних связей в будущем.

В четверг глава МИД Мали Абдулайе Диоп после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил, что Россия стала первой страной, признавшей Альянс государств Сахеля.

Ранее Лавров сообщил, что Россия и страны Сахеля активно сотрудничают в области обороны, подчеркнув подготовку кадров для вооруженных сил Мали и другие гуманитарные проекты. Министр назвал создание Альянса государств Сахеля «вторым пробуждением Африки».