Минфин США призвал страны не отвечать на пошлины Трампа

Глава Минфина США призвал страны не принимать ответные меры на пошлины Трампа

Tекст: Мария Иванова

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью каналу Fox News призвал международное сообщество не принимать ответные меры на пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

По словам Бессента, реагирование на эти пошлины может привести к эскалации, и он советует странам расслабиться и принять текущую ситуацию.

Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин в 10% на импортные товары. Для некоторых стран установлены индивидуальные тарифы. Также с 3 апреля американская администрация начала применять пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

Целью этих мер является защита национальной экономики и поддержка местных производителей. Однако такие действия вызвали опасения на международной арене, так как они могут спровоцировать ответные шаги со стороны других государств, что приведет к торговой напряженности и потенциальной торговой войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в размере 10% на импорт из страны, что нарушает обязательства перед ВТО, и заявила о намерении защищать национальные интересы.