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Минфин США призвал страны не отвечать на пошлины Трампа
Глава Минфина США призвал страны не принимать ответные меры на пошлины Трампа
Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам отказаться от ответных действий на введенные Дональдом Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью каналу Fox News призвал международное сообщество не принимать ответные меры на пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
По словам Бессента, реагирование на эти пошлины может привести к эскалации, и он советует странам расслабиться и принять текущую ситуацию.
Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин в 10% на импортные товары. Для некоторых стран установлены индивидуальные тарифы. Также с 3 апреля американская администрация начала применять пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.
Целью этих мер является защита национальной экономики и поддержка местных производителей. Однако такие действия вызвали опасения на международной арене, так как они могут спровоцировать ответные шаги со стороны других государств, что приведет к торговой напряженности и потенциальной торговой войне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.
Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.
Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в размере 10% на импорт из страны, что нарушает обязательства перед ВТО, и заявила о намерении защищать национальные интересы.