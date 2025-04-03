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Макрон назвал ответ Парижа на повышение американских таможенных пошлин
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения мер против цифрового сектора США в ответ на повышение американских таможенных пошлин.
Он выступил с этим заявлением во время совещания в Елисейском дворце с участием членов правительства и руководителей ведущих компаний, передает ТАСС.
Макрон подчеркнул необходимость быстрого реагирования на изменения в торговых отношениях с США, указав, что «ничего не нужно исключать в краткосрочной перспективе». Он пояснил, что возможные меры могут включать как повышение собственных пошлин, так и другие шаги в цифровой отрасли, где США особенно выигрывают в Европе.
По мнению президента Франции, ответ Европы на действия США должен быть «решительным и консолидированным».
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.
Ранее Макрон призвал французские компании приостановить инвестиции в США до разрешения вопроса с таможенными пошлинами.