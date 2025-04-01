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Американские чиновники начали архивировать служебные чаты
Министерства обороны, юстиции и внутренних дел США начали архивировать чаты после утечки переписки в Signal, обратившись к Whiterock Technologies для сохранения данных.
Американские чиновники из министерств обороны, юстиции и внутренних дел начали архивировать свои переписки в мессенджерах после скандала с утечкой информации, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на инцидент, когда переписка высокопоставленных политиков в мессенджере Signal стала достоянием общественности. В результате правительственные агентства обратились к компаниям, предоставляющим услуги по архивированию чатов.
Портал Defense One сообщает, что федеральный закон, требующий от агентств сохранять электронные сообщения, а также судебный иск, возбужденный после утечки данных, стали основными факторами, вынудившими чиновников принять меры. Этот иск был связан с групповым чатом, где обсуждались военные удары по Йемену.
Источники сообщили, что компания Whiterock Technologies получила запросы от министерств обороны, юстиции и внутренней безопасности о предоставлении услуг по сохранению чатов. Эти агентства заинтересованы в архивировании переписки, ведущейся через зашифрованные приложения на рабочих устройствах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп отказался увольнять сотрудников из-за утечки информации через мессенджер Signal. Ранее директор ЦРУ подтвердил использование этого мессенджера американскими спецслужбами. Трамп поддержал члена Конгресса Майкла Уолтца после инцидента с секретным чатом в Signal.