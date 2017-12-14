Трамп: За химатаку в Сирии заплатят все

США не оставят без последствий вероятное применение химоружия в Сирии, за это «заплатят все», заявил американский президент Дональд Трамп.

«Все заплатят цену. Он (президент Сирии Башар Асад) заплатит, все заплатят», – передает его слова ТАСС.

Ранее он сообщил, что решение о действиях США в связи с ситуацией в Сирии будет принято в течение двух дней.

Накануне Трамп говорил, что ответственность за химическую атаку, если она была, несут Иран и Россия.

При этом в США признали необходимость доказательств химической атаки в Восточной Гуте.

В России заявили, что сведения о химатаке в Сирии – это вброс для оправдания возможных ударов по сирийским авиабазам. Российский центр по примирению уже заявил, что химическое оружие в районе города Думы в Восточной Гуте не применялось. В больницы также не поступали пациенты с признаками химического отравления.

Эксперты «Красного полумесяца» также опровергли сообщения о «химатаке».