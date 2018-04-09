В больницу Думы не поступали пострадавшие от «химатаки»

Врачи сирийского города Дума в Восточной Гуте под Дамаском, где якобы произошла «химическая атака», заявили, что больные с признаками химического отравления к ним не поступали, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Представители ЦПВС опросили врачей и сотрудников больницы города Дума. Они опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

О том, что ни в минувшие выходные, ни с момента военных действий в Сирии, к ним не поступали такие пациенты, сообщил врач больницы города Ясер Абдель-Мажид. Все люди, которым медики в Думе оказывали медицинскую помощь, «были с обычными травмами, переломами, осколочными и пулевыми ранениями», сказал врач, слова которого приводит ЦПВС.

Об этом же сообщил водитель скорой помощи Ахмед Саур, несколько лет работающий в этом районе. По его словам, таких пострадавших он никогда не видел.

Кроме того, офицеры ЦПВС опросили и боевиков, покидающих Восточную Гуту по согласованию с властями, – они тоже «ничего не знали о применении против них химического оружия».

Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российские военные, работающие в Сирии «на земле», заранее предупреждали о подготовке серьезной провокации с использованием химического оружия с целью обвинить Дамаск в применении отравляющего вещества против мирных жителей.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечало, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.