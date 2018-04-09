Лавров: Россия предупреждала о готовящейся в Сирии провокации с химоружием

Российские военные, работающие в Сирии «на земле», заранее предупреждали о подготовке серьезной провокации с использованием химического оружия с целью обвинить Дамаск в применении отравляющего вещества против мирных жителей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Наши военные, находящиеся в Сирийской Арабской республике, на «земле», так сказать, предупреждали не однократно, что готовится по всем признакам серьезная провокация. Об этом и сирийское правительство говорило», – приводит его слова РИА «Новости».

«Как мы и предупреждали, последовали сообщения с места событий из пригорода Дамаска в Восточной Гуте города Дума», – отметил Лавров.

«Я уверен, что многие видели здесь эти кадры, когда детей, взрослых поливают обильно водой из ведер, причем делают это люди, которые никак и ничем не защищены от возможного воздействия того вещества, от которого пострадали те, кому они оказывают помощь», – заметил министр, напомнил о кадрах годичной давности, распространявшихся «Белыми касками», доказавшими «свою жульническую природу».

По словам Лаврова, быстрые обвинения дамаска в химатаке в Сирии не вяжутся с тем, что там могло произойти на самом деле. Он отметил, что Москва не против проведения расследования «химатаки».

В свою очередь постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что сирийские власти передавали в Совет Безопасности ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о готовящейся провокации с использованием хлора в Восточной Гуте, передает ТАСС.

«Все это принималось к сведению, но, к сожалению, не удалось избежать этого рецидива», – сказал он.

МИД России ранее заявлял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.