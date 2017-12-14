В США признали необходимость доказательств химатаки в Сирии

Первоначальная оценка США предполагает, что сирийская армия использовала химическое оружие в Восточной Гуте, однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие доказательства, сообщили источники.

Об этом сообщает Reuters.

В Вашингтоне утром (в 17.00 мск) началось заседание комитета по нацбезопасности Белого дома, на котором обсуждают возможные меры против Сирии в связи с якобы применением химоружия в Думе.

Ранее Пентагон не исключил действий против президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений о якобы произошедшей «химической атаке».

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявили, что никакое химическое оружие в районе города Дума в Восточной Гуте не применялось. Кроме того, врачи также сообщали, что в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления.

Эксперты «Красного полумесяца» также опровергли сообщения о «химатаке» в Думе.