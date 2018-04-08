Эксперты «Красного полумесяца» опровергли сообщения о «химатаке» в Думе

Специалисты арабского «Красного полумесяца» сообщили, что не нашли никаких следов применения отравляющих веществ в городе Дума.

Более того, по словам врача организации Мохаммеда Аднан Тбанга, за время его работы, с 2012 по 2018 годы, никаких доказательств применения отравляющих веществ в Сирии не было, передает ТАСС.

«Я семь лет работал в центральной больнице Думы. Был такой случай в январе этого года, нам привезли шестерых больных с проблемами дыхательных путей. После медосмотра мы не нашли никаких проблем, никаких отравляющих веществ. Мы им сделали кислородную терапию и у нас не было никаких доказательств применения отравляющих веществ», – заявил врач, представитель арабского «Красного полумесяца» Сейф Альдин Хобиа.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко назвал сообщения о «химатаке» в Думе очередной фальшивкой.

МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.

Несмотря на недоказанность обвинений, на Западе выступают с резкими заявлениями в адрес сирийских властей, Ирана и России.